知名火鍋丰明殿 油菜檢出6項農藥違規

食藥署今日公布去年11至12月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（食藥署提供）

2025/04/01 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署與地方衛生局合作抽驗市售蔬果農產品農藥殘留情況，多家知名火鍋業者的蔬菜檢出農藥使用不符規定，以丰明殿的油菜檢出六項農藥，違規項目最多，其中也包括不得檢出的農藥賽安勃等。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬說明，食藥署與地方政府衛生局於去年十一月至十二月共同執行「一一三年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，針對市售進口及國產農產品進行農藥殘留監測，計抽驗五四五件農產品，有四六六件符合規定、七十九件不符合規定，其中七十件屬高風險農產品。

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食藥署公布的違規品項中，丰明殿涮涮鍋殿堂信義店的油菜檢出多達六項農藥違規，包括不得檢出的賽安勃，不符使用規定的芬普尼，並有普拔克、克凡派、亞滅培、貝芬替等四種農藥殘留量超標。

築間青江菜 一農藥超出容許值

此外，築間幸福鍋物信義世貿店的青江菜也檢出克凡派一．三ppm，超出容許量一．○ppm，涮乃葉台南遠百成功店的油菜則有芬普尼、百利普芬等不符合使用規定；享享鍋物中壢旗艦店的白蘿蔔檢出不符使用規定的三氯松，老四川巴蜀麻辣燙的蔥檢出不得檢出的賽氟滅○．○二ppm。

針對違規農產品，蔡佳芬指出，可溯源的國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，並提醒民眾選購蔬菜水果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS等標章農產品或信譽良好的商家，提升農產品食用安全，清洗時建議以流動清水先浸泡再沖洗、截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

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