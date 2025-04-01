核電機組延役緊箍咒 鬆綁初審過關

立法院教育及文化委員會昨日繼續審查「核子反應器設施管制法第6條條文修正草案」，朝野立委表達意見。（記者方賓照攝）

2025/04/01 05:30

〔記者林欣漢、陳嘉怡／台北報導〕立法院教育及文化委員會昨排審「核子反應器設施管制法草案」，在野黨提出十個修法版本，內容均是要放寬延役申請條件，拿掉「最晚須在核電機組運轉執照到期的前五年提出換照」這道「延役緊箍咒」，由於朝野無共識，藍白以人數優勢，聯手表決通過將條文保留送協商，完成初審程序。

核能安全委員會主委陳明真受訪表示，核電廠要不要繼續運轉，應以核電保證安全、核廢料可以處理、社會要有共識等三條件做討論，若都符合，再由經濟部、台電決定是否繼續使用核能或者新的核能；他強調，國內高階核廢料放在乾式貯存槽，將來與全世界同步處理，低階核廢料放在核電廠內部或蘭嶼，這當中還差最後一哩路，最終處置場還沒有找到。

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風險轉嫁下一代 綠委批政治凌駕專業

民進黨立委郭昱晴指出，許多藍白版本中，原先規定屆齡核電廠須在執照到期前五到十五年的申請時間都被大幅壓縮，想延就延，這叫安全第一？藍白粗糙修法硬推，將風險轉嫁下一代。

民進黨立委范雲批評，藍白立委想重啟核電，又不想負起核廢料污染及核安責任，反對點名表決，也不敢讓名字留在議事錄上，舉手表決將核電延役條文保留送出委員會，完美演示什麼叫「政治凌駕專業」！

國民黨立委葉元之強調，修法是要給未來重啟核電有彈性，如果台灣未來缺電，核電廠需重啟不會因法規問題無法執行，且重啟需台電評估後申請、行政院核可、社會有共識，還要確保核能安全與核廢料處理，不是立法院宣布核電重啟。

環團：草率修法 全民陷核災風險中

環團批評，核安是嚴肅議題不是政治鬥爭工具，草率修法將讓全民深陷核災風險之中，將發起大型抗議活動、罷免擁核立委，讓擁核立委付出政治代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，藍白修法版本企圖放寬核電延役審查與申請時間，卻沒有討論到老舊核電安全與延役成本；台灣環境保護聯盟會長謝志誠表示，這些修法版本都規避核安風險評估與審查所需要的前置時間，形同沒收核安。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則指，核三廠二號機組即將在五月除役，若要延役需要時間安檢及更換設備等，並非修改法律上的年限，就能直接繼續使用。

全國廢核行動平台昨日舉行「反對核電延役修法，風險全民承擔」記者會。 （記者方賓照攝）

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