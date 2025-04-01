為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    訪烏魚船 砂崙國小學童繪製繪本

    岡山社區大學昨安排在地砂崙國小學童參訪烏魚船。（記者蘇福男攝）

    岡山社區大學昨安排在地砂崙國小學童參訪烏魚船。（記者蘇福男攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者蘇福男／茄萣報導〕茄萣區興達漁港曾是國內野生烏魚捕撈基地，目前僅存「聯春滿」號捕烏船隊，岡山社區大學昨安排在地砂崙國小學童參訪烏魚船，將投入繪製原汁原味的烏魚繪本，記錄珍貴的在地文化知識。

    岡山社大表示，茄萣位於高雄西北端，有別於市區生活型態，生活圈更接近台南，有獨特的漁村文化和王船文化。

    昔日茄萣興達漁港和梓官蚵仔寮漁港，為南部兩大重要野生烏魚捕撈基地，雖因氣候變遷等因素，近十幾年來烏魚捕獲量銳減，各地烏魚船隊紛紛解散，但興達港至今仍保有僅存的「聯春滿」號捕烏船隊，下茄萣金鑾宮每年冬至前仍有「抽烏魚公籤」傳統祭儀。

    岡山社大與茄萣區砂崙國小合作，開辦「烏魚繪本工作坊」，協助記錄在地文化知識，昨天帶領繪本學員們登上「聯春滿」號漁船，由船長吳聯明解說海上捕烏作業的甘苦。

    吳聯明表示，聯春滿船齡雖已有半世紀，但出海捕魚仍是一尾「活龍」，今年農曆過年前夕，在台南海域發現六萬多尾烏魚蹤跡，可惜當時船上只有一半漁工人力，只捕獲三萬多尾烏魚，當學員得知捕撈烏魚的巾著漁網，一件造價高達六百多萬元時，驚訝不已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播