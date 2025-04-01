與高雄大學合校 中山大學通過重啟討論

2025/04/01 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學、國立高雄大學日前兩校一級主管交流，有意對合校重啟討論，中山大學日前召開校務會議，率先通過重啟合校議題。

中山大學今年三月五日校內行政會議通過支持與高大探究合校的可能性，十九日即邀請高大校長等一級主管到校，雙方分享對於合校的展望與看法，並決議各自通過校務會議後重啟討論。中山廿八日召開校務會議，與會人員含十名學生代表在內共五十五人，以五十三人贊成、無人反對、兩人未表態通過重啟討論合校議題。

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高雄大學預計於六月六日的校務會議討論並表決，預料通過的可能性也不小，屆時兩校將重啟合校協商。

不過，對於合校議題，中山大學學生會三月廿七日發布學生意見調查結果，有高達七成六反對，支持的僅一成五，學生主要擔憂合併後學術聲譽可能會降低、入學成績和課程設計的差異可能影響學習質量，也擔心學校資源會被稀釋及校名辨識度下降等問題。

反觀高雄大學，則有八成六支持合校，多數學生認為合校對就業、課程選擇及將來就業都有正面影響。

至於之前造成協商破局的校名問題，中山大學超過九成的學生希望保留「國立中山大學」，高雄大學亦有超過半數學生將「國立中山大學」列為首選。

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