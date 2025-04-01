衛武營「花露露的童樂節」 7/11開鑼

衛武營暑假「花露露的童樂節」推出廿檔演出及活動。（記者陳文嬋攝）

2025/04/01 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心暑假親子藝文節慶「花露露的童樂節」將於七月十一日登場，連三週推出二十檔演出及活動，由澳洲派奇劇團《閃閃星》揭開序幕，還能和花露露一起《搶救魔幻飛船》等。

藝術總監簡文彬表示，今年除劇場表演、熱鬧市集和戶外玩樂外，全新自製花露露首部舞台劇《搶救魔幻飛船》最後一週壓軸登場，也首度推出《小小前台領航員》體驗劇場前台工作、「兒童後台導覽」帶領探索劇場幕後空間，以及衛武營兒童英語音樂劇營等活動。

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衛武營推出五場演出，首日由澳洲派奇劇團《閃閃星》揭開序幕，引領觀眾享受星光之旅；好聲樂集室內樂團及如果兒童劇團共同打造《小精靈的擊舞世界》，帶來戲劇結合打擊演出；《花露露的夏日嘉年華》邀請兒童感受管風琴震撼魅力。

衛武營也規劃五大創意學習活動，由兒童擔任《小小前台領航員》，迎接觀眾、引導方向、收票體驗等，感受幕後工作挑戰與樂趣；兒童英語音樂劇營透過戲劇、音樂及舞蹈訓練，提升語言能力及舞台表現力。

衛武營還推出六大戶外玩樂與三種周邊活動，包括每年秒殺的花露露迷你足球、迷你拔河，還有花露露親子電影院於週六日播放電影。

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