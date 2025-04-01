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    高雄車站雲朵天棚 花開繽紛搶鏡

    台鐵高雄車站雲朵天棚植栽區有漸層感。 （記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站雲朵天棚植栽區有漸層感。 （記者王榮祥攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕火車站屋頂「開花了」！台鐵高雄車站雲朵天棚上的花朵近期陸續綻放，用豐富色彩迎接天棚啟用後第一個夏天，遊客在天棚上不只往遠看很療癒，近距離也有美麗風景。

    鐵道局南部工程分局在天棚上設置大面積綠化植栽，營造都市花園印象，共種植卅一萬五千株灌木及地被植物，以台灣原生種植物為主且多為誘蝶誘鳥植物，並規劃複層配置提供生物良好棲息空間。

    鐵道局說明，天棚植栽以不同主題分為五個「生命區」，象徵綠色軌跡、生生不息，包括中央的生命之源、西側生命之翼（近哈爾濱街）、東側生命之旅（近吉林街）、北側生命之光（近九如路）、南側生命之合（近建國路）。

    生命之源種植有台灣海桐、桔梗蘭及五彩千年木；生命之翼有白水木、山黃梔等；生命之旅栽植馬櫻丹、越橘葉蔓榕等；生命之光有火漆木、九重葛；生命之合以百合為主。

    雲朵天棚去年十二月底啟用後，平假日都吸引大批市民、遊客登棚體驗，感受在城區中軸線、火車站屋頂上俯瞰四方景致的舒爽；近期則有民眾注意到，原本以綠色為主的植栽區多出了豐富顏色，帶相機在天棚取景的陳先生指出，除捕捉遠處風景及車站結構特色，近距離陸續開出的多朵也很搶鏡。

    台鐵高雄車站雲朵天棚上的花朵陸續綻放。 （記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站雲朵天棚上的花朵陸續綻放。 （記者王榮祥攝）

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