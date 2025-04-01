《高雄》青梅產季果大質優 辦50場DIY推銷

高雄市是全國最大的有機青梅產區，今年果大質優更勝往年。（記者陳文嬋攝）

2025/04/01 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市是全國最大的有機青梅產區，今年果大質優更勝往年，進入產季陸續採收上架量販店，將舉辦五十場青梅DIY推廣，高雄首選電商平台同步開放預購。

今年收獲面積逾千公頃

高雄青梅今年收獲面積一千多公頃，產量九千多公噸，經濟產值突破一億元，其中有機梅達五百公頃以上，是全國最大的有機青梅產區，今年以來因連續低溫，開花狀況良好，加上雨水充足，果實碩大質優，且香氣層次豐富，散發水蜜桃、蘋果、百香果淡淡香味，且取肉率高適合加工，賦予梅醬、梅酒等濃郁香氣，深受加工廠喜愛。

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由於高雄梅樹大多種植於山區，且因多年生樹勢較高，農民管理及採收不易，初期以手採梅為主，清明節過後改以竿採方式，加快採收速度，進入產季手採梅正夯，全國批發市場平均價格每公斤六十五．五元。

開發多元梅製品受歡迎

農業局輔導甲仙農會成立青梅加工廠，開發梅精等多元梅製品受歡迎，甲仙、六龜農會協助農民，與加工業者陸續洽談收購，以前二年平均收購價每公斤四十七至六十二元，遠高於竿採梅價格。

高雄首選電商平台開放預購

農業局上架大型量販店，將舉辦五十埸青梅DIY推廣，農會推出食農教育體驗，民眾開心手作脆梅；高雄首選電商平台也開放預購，至四月二十日依訂單陸續發貨，並贈送梅精糖隨手包一包。

此外，竿採梅預計清明節過後配合農業部農糧署收購，加工單位每公斤十五元以上收購竿採梅，可請領獎勵補助每公斤二元；農業局也推出梅樹整枝示範計畫，鼓勵農民修整梅樹強壯樹勢，植株矮化較易管理。

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