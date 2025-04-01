防落石避難 崇德遊憩區增鋼構亭

太魯閣國家公園管理處在崇德遊憩區觀景台，特別增建三座鋼構涼亭提供防護避難使用。 （太管處提供）

2025/04/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路崇德段邊坡去年因強震受損嚴重，崇德遊憩區觀景台與人行道等基礎設施遭大量落石擊毀，太魯閣國家公園管理處評估後，遊憩區透過重建或加固方式修復，去年九月啟動修繕工作，增建三座鋼構涼亭提供防護避難使用，工程已完工預計驗收後開放使用。

蘇花公路崇德遊憩區可遠眺太平洋蔚藍海景與清水斷崖壯麗美景，去年○四○三地震重創公路邊坡，周遭設施也遭落石嚴重擊毀，十月接連受到颱風破壞。工程單位避免崇德隧道邊坡土石因大雨溢流至崇德遊憩區，工程特別在觀景台旁規畫設計截水溝排水。

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太管處指出，崇德遊憩區修復工程除復原觀景台與人行道，重做設施基礎及打樁加固，考量遊憩區緊鄰公路邊坡，陡峭地形仍有落石風險，且該處是遊客會賞景停留的地點，因此斥資六十六萬元增設三座鋼構涼亭，提供民眾防護避難使用。

鋼構涼亭除靠構建提供基本防護，上方特別使用深色鋼瓦，增加保護功能，但因崇德遊憩區是風景區，涼亭不能做太大，避免影響賞景視野，因此設置三座小涼亭讓民眾能在第一時間緊急避難，因目前工程還在驗收，清明連假仍無法開放使用。

太管處指出，遊客停留大清水遊憩區的時間較短，大多都是去使用公廁居多，因此該處沒有施作鋼構涼亭；匯德步道則因災情嚴重，將依專家調查評估災況規畫重建方案提升整體遊憩安全，盼二○三一年後完工開放。

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