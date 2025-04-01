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    搶修1年 花蓮佐倉步道7月局部開放

    佐倉步道在0403強震時崩落的巨石，擋住整個步道。（記者游太郎攝）

    佐倉步道在0403強震時崩落的巨石，擋住整個步道。（記者游太郎攝）

    2025/04/01 05:30

    強震重創 巨石崩落砸壞 全線修復要到明年5月

    〔記者游太郎／花蓮報導〕去年○四○三強震重創花蓮市郊佐倉步道，沿途多處巨石崩落砸壞及擋住整條步道，林業保育署花蓮分署經一年搶修後，七月初預計將開放至三公里處，剩下的路段雖已將擋路巨石以機具打碎，但整治仍須一年，預估明年五月可全線開放。

    擋路巨石以機具打碎 整治費時

    登山民眾指出，○四○三強震造成佐倉步道受損嚴重，林保署花蓮分署雖然已搶修大部分的步道，供搶修機具通行，但仍禁止登山民眾進入，不少人從去年底開始，先後徒步進入，上週三．四五至三．九五公里的巨石已由重型機具打碎，但仍禁止通行，讓喜歡登山的民眾相當納悶，希望能加快復建進度，讓他們可以合法上山。

    民眾說，可以理解花蓮分署是為了登山民眾的安全著想，但搶修及復建的進度真的牛步化，聽說離全線開放還有一年時間，搶修的效率讓他們覺得似乎過慢，現在擋路的巨石都打碎了，進度應該可以適度加快。

    林保署花蓮分署表示，佐倉步道崩落的巨石範圍相當廣，沿線有多處災損及邊坡滑落，歷經一年搶修後，擋路巨石已經以機具打碎，目前正進行二．五八公里處邊坡治理工作，接續進行三．四五至三．九五公里巨石打碎、清運及邊坡治理工程，完工後預計今年七月初開放步道至三公里處予山友使用。

    花蓮分署說，考量三至三．九五公里間的路面及涼亭設施多處災損，為安全考量起見，持續於今年度進行整修，預計明年五月佐倉步道全線開放。

    採礦道路有遺跡 登頂展望太平洋

    佐倉步道位於花蓮市西郊，原為台泥採礦道路，經林業保育署花蓮分署整修規劃為現行步道，前段是產道、泥石路，沿途可見昔日的礦場遺跡、隨著山勢蜿蜒而上，沿途植栽豐富，草地綠意盎然，風景展望佳，步道終點至海拔四百六十公尺，全程約四公里，登頂能俯瞰整個花蓮市及壯闊的太平洋，並可仰望砂婆礑山，是賞日出、夜景的絕佳地點。

    經機具打碎後，已清出一條小路，7月初預計將開放至3公里處。（記者游太郎攝）

    經機具打碎後，已清出一條小路，7月初預計將開放至3公里處。（記者游太郎攝）

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