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    台灣好湯金泉獎 礁溪溫泉3連霸

    礁溪溫泉參加台灣好湯金泉獎評選，再度榮獲「十泉十美獎」金獎，昨舉辦踩街慶祝。（宜蘭縣府提供）

    礁溪溫泉參加台灣好湯金泉獎評選，再度榮獲「十泉十美獎」金獎，昨舉辦踩街慶祝。（宜蘭縣府提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二四—二○二五台灣好湯金泉獎評選，宜蘭縣礁溪溫泉再度榮獲象徵最高榮譽的「十泉十美獎」金獎，締造三連霸佳績，更一舉奪下五項大獎。宜蘭縣政府、礁溪鄉公所及宜蘭縣溫泉產業發展協會昨天歡慶踩街，讓鄉親分享喜悅。

    19區參賽 礁溪、泰安同摘金

    台灣好湯金泉獎由觀光署、中華民國溫泉觀光協會、各區溫泉協會攜手推動，被視為國內溫泉界年度盛事，本屆評選有十九個溫泉區參賽，經過兩個月專家評審實地考察、一個月網路票選，最後由宜蘭縣礁溪溫泉區、苗栗縣泰安溫泉區奪下「十泉十美獎」金獎。

    新創、友善、服務、旅遊也獲獎

    宜蘭縣政府表示，台灣好湯金泉獎票選過程，透過各種管道行銷，發動地方各界參與投票，終讓礁溪溫泉在本次評選成為贏家，成功締造首獎三連霸，並一舉得下「十泉十美獎」金獎、「最佳新創獎」金獎、「五大友善好湯」優等、「五大優質服務好湯」銅獎、「五大旅遊推薦好湯」等五大獎項，充分展現礁溪溫泉魅力與實力。

    外界認為，礁溪溫泉泉質佳，原本就是知名溫泉區，雪隧通車後，來往更加方便，近幾年業界提升軟硬體設施，建立不錯口碑，深受消費者青睞。

    縣府、公所、業者 踩街歡慶

    為了分享這項得來不易殊榮，縣府昨偕同礁溪鄉公所、在地的溫泉產業發展協會辦理歡慶小踩街慶祝；代理縣長林茂盛、議長張勝德、礁溪鄉長張永德、涉貪案被停職的縣長林姿妙等人，均出席盛會分享榮耀。踩街過程天空下著毛毛雨，但雨勢澆不熄眾人熱情，每人臉上掛著微笑，不時比出大拇指，喜悅之情溢於言表。

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