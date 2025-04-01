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    歡慶兒童節 故宮南院推百場「尋寶」

    「故宮尋寶趣」在兒童節及清明節連假規劃百場活動免費體驗。（故宮南院提供）

    「故宮尋寶趣」在兒童節及清明節連假規劃百場活動免費體驗。（故宮南院提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕歡慶兒童節連假，故宮博物院南部院區推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案，四月三日至六日連續四天，只要十二歲（含）以下兒童同行，全家都免費參觀，同時企劃「故宮尋寶趣」逾百場免費體驗活動，歡迎大小朋友到南院歡度假期。

    南院精心企劃「故宮尋寶趣」兒童節系列活動，包括「金銀妙飾解謎闖關」、「南院幻境找不同」、「趣味遊樂場」、「手作工作坊」、「吉祥物見面會」、「爆米花電影院」、「Rody跳跳競賽」、 「南院童歡會表演」等，超過百場，全部免費參加，提供小朋友探索、玩耍、學習、舒適的博物館經驗。

    「故宮尋寶趣」啟動儀式將於四月二日上午十點半登場，邀請曾獲台北兒童藝術節劇本首獎的團長咖哩及「咖哩玩劇團」，為大小朋友帶來開幕限定劇及唱唱跳跳，為系列活動揭開序幕。

    中埔4日封路 辦市集、踩街

    此外，中埔鄉公所將於四月四日下午兩點至晚上八點半，在和興國小前封街舉辦「童心齊步奏」，有綠蔭市集、寶貝樂園、小小消防員體驗等，重頭戲「歡樂踩街」下午三點半登場，中埔鄉國中、小學校總動員，自親水路往中華路到和興國小棒球場；晚間七點由紙風車劇團壓軸演出「寶莉回家」，現場限量贈送雞米花與冰棒。

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