管理指引 學者籲教部明快訂定

2025/04/01 05:30

記者王善嬿、丁偉杰／專題報導

學生校園使用手機如何管理？教育部雖訂定「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，卻遭外界批評含混、模稜兩可，沒有強制力。中正大學教育學院院長鄭瑞隆直言，高中職以下校園使用手機應該管，但教育部制定規範不明快，無法即時因應學校現況，建議重新統一訂定校園管理規範及具體實施細節。

鄭瑞隆指出，學校是教育單位、學習場域，不宜因手機使用而影響學生及老師上課，教育部卻對此沒有多加規範。

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鄭瑞隆認為，高中職學生已有自主管理能力，但還未成年應受規範。他建議比照美、日等國作法，與學生、家長、教師、學校共同討論，統一訂定校園管理規範及具體實施細節，採行「原則開放，積極管理」，培養學生自治與負責能力，規範愈細愈好，學生若有個別需求，可另再提出協商。

立委王美惠說，教育部訂定的使用原則至今已超過五年，此原則未明確規定相關做法，使得學校各自解釋，致規定不一衍生問題。教育部應更明確界定校園使用手機的相關權利與義務，讓學生在學習與自主間取得平衡，也要避免不夠明確的準則，各校有各自解釋的疑慮。

據了解，教育部擬修訂校園行動載具使用原則，最近一次於三月上旬召開會議，邀請教師、家長及學生團體討論後，將彙整意見及進行相關指引及規範參考示例彙編等，預計八月開學前完成使用原則的頒布作業。

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