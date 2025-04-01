雲林追媽祖 減塑、資收換好禮

2025/04/01 05:30

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕大甲媽祖遶境進香及苗栗白沙屯媽祖北港進香即將登場，雲林縣環保局推出資源回收、減塑活動，活動時間內出示環保餐具、資源回收物，可兌換精美宣導品，以雲林循環杯至合作飲料店買手搖飲，每杯可折抵廿元。

雲林縣推動垃圾分類回收，為避免隨香信徒垃圾未做分類，造成清潔隊垃圾被退運，環保局在四月六日大甲媽祖遶境進香隊伍進入雲林境內時，將在西螺大橋廣場進行資源回收及源頭減量遊戲體驗，只要出示身上隨時攜帶的環保餐具或收集資源回收物，即可兌換宣導品。

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另大甲媽遶境四月六、七及九日行經西螺、虎尾、土庫、北港時，民眾到轄內卅五家循環杯合作店家，使用雲林縣循環杯購買手搖飲，每杯可折抵廿元。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香五月二日凌晨出發，三日中午抵達北港朝天宮，環保局四日在北港民享路停車場舉辦資收活動，香燈腳自備環保杯、筷或碗兩件以上，可獲贈環保包福袋，另家中易積水容器回收，可換好禮，當天在北港六家飲料店使用循環杯可折抵廿元。

另外，土庫鎮長陳特凱指出，公所與土庫Cool商圈、土庫驛可可莊園等聯手，四月六、七日及五月三、四日，提供卅四座沐浴間、六處休憩點服務香客。

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