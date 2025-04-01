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    斥資3368萬 雲縣防災教育中心揭牌

    雲林縣防災教育科技中心建置4間防災體驗教室，圖為模擬各等級降雨情況。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣防災教育科技中心建置4間防災體驗教室，圖為模擬各等級降雨情況。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提升全民防災救災常識及能力，雲林縣府斥資三三六八萬元打造防災教育科技中心，昨在斗南石龜國小揭牌。教育處長邱孝文指出，這是全國第一所防災教育中心，有四間防災體驗教室、四間防災創課教室，模擬火災、颱洪、土石流及地震等災害，提供全縣國中小及社區民眾做防災教育場所。

    石龜國小8間教室 模擬災害學習應變

    縣長張麗善表示，緬甸震災畫面令人怵目驚心，雲林面對颱風、地震、水災等災害的挑戰，防災重於救災、離災優於防災，建置防災教育科技中心刻不容緩，遇災害瞭解才能不慌不亂。

    張麗善說，縣府盤整全縣可以避難的空間，包括公園、廟宇、社區活動中心、學校等約可容納七十萬人，雖超過全縣人口數量，但偏重在山區，沿海地區較缺乏，縣府會持續建置。同時應用科技協助防災，在草嶺、華山等山區建置邊坡滑落監測器，地勢低窪、易淹水地區設置水位即時監控系統，還有住家安裝火災警報器等。

    邱孝文表示，防災教育科技中心是將石龜國小八間教室活化，建置四間防災體驗教室、四間防災創課教室，透過虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，讓學生、民眾在模擬環境中學習應變技能，體驗災害發生時的應對方式，確保真正掌握逃生技巧，救己也救人。

    專屬網頁介紹災害 提升全民防災能力

    邱孝文說，教育處已將防災教育納入課程，成立防災輔導團，有專屬的網頁，裡面有各項災害的相關內容介紹、教學，未來會持續引進國外先進科技的防災設備、教學模式，提供給全縣國中小及社區民眾做防災教育體驗場所，舉辦各類講座、訓練課程等，提升防災能力。

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