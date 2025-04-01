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    總長21.7公里 台中綠空廊道全線通行

    綠空廊道環中東路自行車跨橋新建工程，斥資七 五○○萬元，完成廊道最後一哩路。 （記者歐素美攝）

    綠空廊道環中東路自行車跨橋新建工程，斥資七 五○○萬元，完成廊道最後一哩路。 （記者歐素美攝）

    2025/04/01 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市綠空廊道環中東路自行車跨橋新建工程，今年一月完工開放，市府昨舉辦完工視察及市民健行活動。市長盧秀燕表示，利用鐵路高架化興建的綠空廊道，全長廿一．七公里，市府斥資十二．五億元興建自行車道，環中東路自行車跨橋是最後一哩路，完工後，民眾可從豐原一路騎到大慶，也是台中市最長的自行車道。

    豐原到大慶 中市最長自行車道

    盧秀燕表示，她自立委時期即推動大慶到豐原的鐵路高架化，並爭取橋下建設，「綠空廊道自行車道」是台中市的大建設，從豐原到大慶，從公園、停車場到自行車道，市府共分成十一個標案進行，目前台中市步道共約一百條、自行車道也有約五十條，其中，綠空廊道全長廿一．七公里，全市最長，鼓勵民眾善加利用，多走出戶外運動健身。

    盧秀燕說，綠空廊道環中東路自行車跨橋，因緊臨台七十四線，要跨過八十五公尺寬的環中東路、全長四六五公尺，興建不易，工程經費七千五百萬元，中央補助兩千萬，其餘由市府自籌。

    建設局長陳大田指出，市府連續兩年獲交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助，推動自行車斷鏈路網串聯，為綠空廊道使用者帶來更加完善且安全的騎乘體驗。

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