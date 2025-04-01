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    台中47座公有立體停車場 滅火毯增至2張

    潭興立體停車場昨舉行電動車消防安全演練。（記者歐素美攝）

    潭興立體停車場昨舉行電動車消防安全演練。（記者歐素美攝）

    2025/04/01 05:30

    建構隱形防火牆 40座平面停車場 試辦充電格從3格減為2格

    〔記者歐素美／台中報導〕因應電動車輛日益增加，台中市政府交通局為提供更安全的停車環境，未來將逐步改善公有停車場的防火設備，包括全市四十七座公有立體停車場的滅火毯從一張增加為兩張；四十座平面停車場則試辦充電格從三格減為兩格，以建構隱形防火牆，確保有適當的逃生動線及救援效能。

    交通局舉行電動車消防演練

    交通局昨會同消防局、民間業者在潭興立體停車場舉行電動車消防安全演練，試用「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」防災科技系統，只要火災發生，系統即會發出警報，業者即可及早啟動滅火，再結合消防人員以滅火毯、移動式砲塔等進行救災，提升停車場電動汽車停放安全。這兩項設備也將滾動檢討，作為後續是否在立體停車場配置防災設備的參考，以期電動車起火能將災害降到最低。

    交通局葉局長指出，至今年元月止，台中市電動車數量達一萬三九三五輛，公私立停車場已普設充電設備，電動車普及也帶來新的防災挑戰，為保障市民安全，交通局積極提升公共設施的消防標準，升級災害防救韌性，讓民眾在使用電動車時能夠安心停車與充電。

    電動車燃燒不易撲滅 配滅火毯

    台中市停車管理處長盧佳佳表示，電動汽車燃燒具不易撲滅的特性，建立防災機制刻不容緩！為提升消防安全，全市四十七場公有立體停車場目前已設置完成一條滅火毯，未來將逐步增加至少配置兩條可抵抗高達一千度C的滅火毯；四十場公有平面場則將試辦電動車充電格從三格減少為兩格，以擴大調整充電車格的間距，確保發生火災時，可提供適當的逃生動線及救援動線。

    全市47座公有立體停車場的滅火毯，將從1張增加為2張。（記者歐素美攝）

    全市47座公有立體停車場的滅火毯，將從1張增加為2張。（記者歐素美攝）

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