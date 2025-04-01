台中兒童節三不一沒有 今年取消

去年兒童節「三不一沒有」回歸，有學校辦野餐讓學生快樂過節。 （市府提供）

2025/04/01 05:30

選1天不揹書包、不穿制服、不待教室及沒有作業 綠營議員指市長媽媽又讓人失望了

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中去年才恢復不揹書包、不穿制服、不待教室及沒有作業等「三不一沒有」兒童節特權，今年竟又取消；教育局指出，因各校均設計多元活動慶祝，尊重學校創意，不侷限「三不一沒有」；民進黨市議員江肇國、謝家宜均痛批，恐是去年不到半數學校配合，「數字不好看」下取消，政策反覆，「市長媽媽又讓人失望了」。

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教育局：授權各校依主題、特色排程

教育局指出，因往年各國小配合兒童節均推出多元活動，尊重學校創意發想，今年歡慶兒童節活動計畫僅擬定「我的興趣、我的超能力」主題，授權各校依主題及校園特色排程，設計讓學生展能展才的活動。

台中市十餘年前曾配合兒童節推出「三不一沒有」活動，由學校安排多元學習活動，讓國小學童享受兒童節樂趣；活動舉辦多年後轉型以結合休閒農產、故事館等場館提供優惠推「兒童嘉年華」，鼓勵學生自行參與，多年來學生屢抱怨沒有過兒童節的感覺。

去年教育局鼓勵學校跳脫傳統學習框架，恢復停辦多年的「三不一沒有」兒童節特權，讓各校在兒童節當週選一天「不揹書包、不穿制服、放下課本、走出教室（不待教室）且沒有作業」，連市長盧秀燕都喊話，鼓勵學校讓學生快樂過兒童節；不料，這項「兒童節限定」特權才回歸一年，今年竟再度取消。

逾半學校未辦理 「數字不好看」

江肇國指出，「三不一沒有」與學校是否已有創意多元活動根本不衝突，去年「三不一沒有」回歸後，教育局曾調查全市二四四所國小僅一二一校配合辦理，達成率不到一半，「數字不好看」恐才是取消主因，大人效率思惟卻不讓學生累加快樂，「市長媽媽果然又令人失望」。

謝家宜也質疑，教育局稱尊重學校創意下調整，難道各校去年以前的兒童節活動均創意不足，教育政策應講究一貫性，兒童節限定特權政策反覆，根本自相矛盾又令兒童無所適從。

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