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    鐘點看護移工延至清明節後上路

    勞動部表示，「鐘點看護移工」仍在進行最後前置和盤整作業，將延至清明連假後上路。（資料照）

    勞動部表示，「鐘點看護移工」仍在進行最後前置和盤整作業，將延至清明連假後上路。（資料照）

    2025/04/01 05:30

    〔記者李靚慧／台北報導〕俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，原定昨日上路卻跳票。勞動部表示，因該計畫是一個嶄新概念，仍在進行最後前置和盤整作業，將延至清明連假後上路。

    勞動部推動全自費的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓臨時有緊急照顧需求的民眾，可單次申請鐘點看護移工，聘請時數可選擇單次至少四小時或全日（包含十小時休息），移工適用勞基法。

    根據勞動部先前歸納業者的收費條件，單次四小時服務收費一千元至一二五○元，全日廿四小時含十小時休息時間，費用約二六○○元至三五○○元，但遭台灣失能家庭暨看護雇主國際協會批評收費過於昂貴，要求暫緩實施。

    勞動部二月中公告六家社福團體通過第一批試辦評選，包括服務雙北市「紅心字會」；台中地區「私立永信社會福利基金會」及「台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」；南投、彰化、台中「南投縣新媳婦關懷協會」；台南、高雄、屏東「台灣萬人社福協會」；宜蘭、花蓮、台東「花蓮縣家庭照顧者關懷協會」。

    勞動部原定昨公告試辦單位費率，並宣布正式受理申請，卻遲未公告。勞動部表示，仍在做最後的前置和盤整作業，預計於清明連假後上路。

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