為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣人愛心滿滿 去年公益勸募78億創新高

    衛福部昨公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動795件，實募金額高達78億元，創下歷年最高。圖為演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動。（資料照）

    衛福部昨公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動795件，實募金額高達78億元，創下歷年最高。圖為演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動。（資料照）

    2025/04/01 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕台灣人愛心滿滿！衛福部昨公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動七九五件，實募金額高達七十八億元，創下歷年最高。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐分析，去年勸募金額大幅上升，主因在於○四○三花蓮震災募款高達十六億。

    0403花蓮震災募款逾16億

    根據衛福部統計，去年公益勸募實募金額達七十八億六一九三萬餘元，較前年五十四億八二八一萬餘元，增加超過廿三億元，成長四十三．三九％，顯示國人愛心滿溢，捐款支持公益。

    楊雅嵐指出，去年勸募金額大幅上升，主因在於賑災基金會受行政院指示辦理○四○三花蓮震災募款的大筆款項，去年四月四日啟動至五月三日截止，共募得十六億四四一二萬餘元，捐款筆數達十九萬○九六一筆。

    楊雅嵐說明，勸募活動案件數及勸募所得均逐年增加，用途以社會福利事業、社會慈善事業占四十二．八五％最多，援外或國際人道救援占卅九．九五％次之。此外，勸募團體募款所得成長，顯見近年透過「公益勸募管理系統」提升勸募資訊能見度，及持續透過專業會計師查核機制，輔導勸募團體改善勸募缺失，有助團體責信，民眾更願意伸出援手，發揮愛心。

    捐款前先查明活動資訊

    衛福部也呼籲民眾響應捐款前，須認明經主管機關許可的勸募活動，以及注意是否在許可的勸募期間內；勸募團體進行勸募活動時，應主動出示主管機關許可文件；民眾捐款後，可確認捐款收據是否載明勸募許可文號及勸募專戶。勸募系統也將持續提供民眾充分的勸募資訊，讓愛心得以延續。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播