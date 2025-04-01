台灣人愛心滿滿 去年公益勸募78億創新高

衛福部昨公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動795件，實募金額高達78億元，創下歷年最高。圖為演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣人愛心滿滿！衛福部昨公布去年公益勸募統計，共計許可勸募活動七九五件，實募金額高達七十八億元，創下歷年最高。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐分析，去年勸募金額大幅上升，主因在於○四○三花蓮震災募款高達十六億。

0403花蓮震災募款逾16億

根據衛福部統計，去年公益勸募實募金額達七十八億六一九三萬餘元，較前年五十四億八二八一萬餘元，增加超過廿三億元，成長四十三．三九％，顯示國人愛心滿溢，捐款支持公益。

請繼續往下閱讀...

楊雅嵐指出，去年勸募金額大幅上升，主因在於賑災基金會受行政院指示辦理○四○三花蓮震災募款的大筆款項，去年四月四日啟動至五月三日截止，共募得十六億四四一二萬餘元，捐款筆數達十九萬○九六一筆。

楊雅嵐說明，勸募活動案件數及勸募所得均逐年增加，用途以社會福利事業、社會慈善事業占四十二．八五％最多，援外或國際人道救援占卅九．九五％次之。此外，勸募團體募款所得成長，顯見近年透過「公益勸募管理系統」提升勸募資訊能見度，及持續透過專業會計師查核機制，輔導勸募團體改善勸募缺失，有助團體責信，民眾更願意伸出援手，發揮愛心。

捐款前先查明活動資訊

衛福部也呼籲民眾響應捐款前，須認明經主管機關許可的勸募活動，以及注意是否在許可的勸募期間內；勸募團體進行勸募活動時，應主動出示主管機關許可文件；民眾捐款後，可確認捐款收據是否載明勸募許可文號及勸募專戶。勸募系統也將持續提供民眾充分的勸募資訊，讓愛心得以延續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法