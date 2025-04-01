亞蔬種原庫翻新 庫存容量增2.5倍

翻新後的種原庫，溫度與濕度控制升級，提升種子壽命。（記者劉婉君攝）

2025/04/01 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕亞蔬─世界蔬菜中心種原庫建立迄今半個世紀，目前累計保存來自一五五個國家、三三○個蔬菜物種、逾五萬五○○○份種子。為了延長種子保存期限及種原庫長期穩定運作，去年在農業部資助一七○○萬元下，推動現代化升級工程，並於昨天啟用，以確保持續為全球農業提供關鍵資源。

亞蔬中心昨在台南市善化區總部舉辦種原庫翻新落成儀式，由農業部長陳駿季、亞蔬中心主任沃培睿、全球作物多樣性信託基金執行董事Stefan Schmitz、台南市長黃偉哲等人剪綵。

請繼續往下閱讀...

設備升級 能源消耗降40％

亞蔬種原庫長期致力於保存蔬菜遺傳資源，從五十年前建立最初的種子收藏逐步升級，二○一○年獲台灣外交部資助，成為全球知名的專業種原庫。亞蔬中心副主任王雲平表示，經過十四年運作，儲藏設施已經老化，使用效能也不是那麼高，升級後不僅能源消耗降低四十％，庫存容量可提升二．五倍，可從目前的六萬個提升到十五萬個。

種子保存期限延長一倍

升級工程包括溫度與濕度控制系統、強化庫存管理與種子分發系統、新建種子實驗室與儲藏設施升級。亞蔬中心資訊暨品管專員陳彥匡說，依物種不同，種子保存期限至少可延長一倍。

陳駿季表示，亞蔬國際蔬菜種原庫翻新，與台灣對全球糧食安全及永續農業的承諾相契合，透過保存與共享重要蔬菜種子資源，為未來世代提供應對氣候變遷、提升營養價值，並強化全球糧食體系韌性的有力支持。

Stefan Schmitz說，亞蔬國際蔬菜種原庫在保護蔬菜多樣性的未來發展中扮演關鍵角色，設施升級確保珍貴種子資源能持續供應給育種專家、研究人員與農民，協助培育更具氣候適應力且高產糧食作物。

亞蔬─世界蔬菜中心種原庫翻新升級，農業部長陳駿季（前排中）等人剪綵啟用。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法