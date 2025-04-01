獸醫所新技術／豬隻口蹄疫快速鑑別 檢驗時程少一半

2025/04/01 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕豬隻水疱性疾病口蹄疫、豬水疱病、水疱性口炎及矽尼卡病毒感染症等臨床症狀難區別，豬隻若有水疱等症狀，豬場都會立刻移動管制，直到化驗確定非口蹄疫後才會解除。為掌握疫情先機，農業部獸醫所建立豬隻疾病快速鑑別診斷技術，可迅速判定豬隻疾病，縮短檢驗時間一半以上。

我國過去曾爆發口蹄疫，造成養豬產業千億元以上損失，在相關人員努力下，於二○二○年六月被世界動物衛生組織（WOAH）認定為口蹄疫非疫區，也持續防堵非洲豬瘟，更可望於五月獲WOAH認定為豬瘟非疫區，持續防堵疫情外，快速判定豬隻疫病的技術不能少。獸醫所所長鄧明中表示，今年初動物防疫機關接獲南部某豬場通報豬隻豬蹄與鼻吻部出現水疱樣臨床病變，採檢樣本後送到獸醫所診斷，一天內就排除是口蹄疫等重大豬隻疫病，最後確定是矽尼卡病毒感染症。

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鄧明中表示，初步了解豬隻臨床情況時，防檢疫單位都如臨大敵，就是因為口蹄疫的臨床症狀也是水疱，在確定疫病種類之前，一律都視為口蹄疫類似案例，因此養豬場都須採取移動管制與採樣送檢，每種疫病檢定時間都需廿四小時。

水疱病變24小時內判定

鄧明中舉例，有水疱臨床症狀的四種豬隻疫病，需四天時間才能確定，而獸醫所建立豬隻水疱性疾病快速鑑別分子生物學診斷技術，可一次檢驗有水疱症狀的豬病，廿四小時內結果出爐，可更早掌握疫病種類，還能及早防止疫情擴散，降低疾病爆發造成產業損失。

獸醫所表示，國內自二○一二年首次發現矽尼卡病毒引發豬隻水疱病變以來，目前豬隻疑似水疱性疾病都以矽尼卡病毒感染為主，呼籲養豬業者若發現豬隻出現水疱病變，應立即通報所在地動物防疫機關，以確保防疫時效。

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