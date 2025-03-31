基隆小一新生報到 4校登記較早

新學年度國小新生報到時間將至，基隆市府提醒各校報到登記時間。（基市教育處提供）

2025/03/31 05:30

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市政府辦理一一四學年度國小新生報到作業，其中深美國小、中興國小採總量管制，四月初起受理家長繳納登記入學文件，至十二日截止；實驗教育學校八堵國小、瑪陵國小四月十一、十二日登記；私立學校依各校規定時程申請，其餘公立國小則以入學通知單內容為憑。

市府教育處表示，除上述學校外，其餘公立國小的小一新生以戶籍所在地學區為主，估計四月十一日前可收到入學通知單，採線上或到校報到，四月廿五日至廿八日按照各校通知單內容，在指定時間攜帶相關文件辦理。

請繼續往下閱讀...

此外，設籍在深美國小、中興國小學區者，四月九日前會收到新生登記報名通知單，家長須在四月十二日前繳交相關文件給學校，預計四月廿二日在校網公告入學名冊，未錄取的學生由校方通知處理後續事宜。八堵國小、瑪陵國小與私立國小報到時間比一般公立學校提早，凡設籍於基隆市學區內，都可自由申請登記。

另外，私立輔仁大學聖心高中國小部四月十二日上午九點至十二點現場登記，私立二信高中國小部三月廿八日至四月二日線上登記，若想就讀市轄私校以登記一校為限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法