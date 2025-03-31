重溫彩色童年 圓山摩天輪換新裝

台北市公園處重新粉刷彩繪摩天輪，讓外觀煥然一新。（台北市公園處提供）

2025/03/31 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕一度因工程圍籬而被誤以為要拆除的前台北市立兒童樂園摩天輪，經工務局公園路燈工程管理處重新粉刷後，已重新開放，公園處圓山管理所主任莊勝豪表示，摩天輪承載了許多市民的回憶，彩繪翻新後，希望提供市民重溫過去美好時光的感受。

公園處表示，台北市政府在一九三四年接手日治時期的「兒童遊園地」，成立台北市立兒童育樂中心，於一九五八年更名為「台北市立兒童樂園」，成為台灣第一座專為兒童設計的大型遊樂場。

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園內有摩天輪、旋轉木馬、海盜船等經典遊樂設施，隨著時代變遷，遊樂設備因長期使用已顯老舊，更新又面對諸多法令限制，加上遊客縮減，二○一四年樂園結束營運，並將園區遊樂功能設備移至士林區的新兒童新樂園。

市府將兒童樂園重新規劃為圓山自然景觀公園，融合自然景觀與歷史人文特色，保留部分原有設施與建築，如摩天輪及旋轉木馬，作為裝置藝術供民眾觀賞，二○一九年對外開放；因摩天輪外觀陳舊，今年初重新粉刷彩繪，讓色彩煥然一新。

莊勝豪表示，摩天輪承載了許多市民的回憶，因此決定保留，並進行彩繪翻新，希望民眾到圓山自然景觀公園時，能重溫過去的美好時光，並感受公園融合歷史與自然的獨特氛圍。

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