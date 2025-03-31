捷運南環新店-政大段開工 里長憂衝擊交通

捷運南環段CF670標開工，台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜率領施工團隊，祈求工程開工順利。 （記者方賓照攝）

2025/03/31 05:30

北市捷運局︰設交控專案小組 分階段架圍籬、加派義交、調整號誌

〔記者劉詠韻、賴筱桐／綜合報導〕前後經歷六次流標的台北環狀線南環段CF670（新店至政大段）區段標，昨舉辦開工動土典禮，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同出席祈求工程順利。當地華興里長陳峙穎擔憂，施工期間恐讓交通壅塞雪上加霜，呼籲市府盡速召開說明會並規劃補償專案。第二區工程處長劉安德表示已成立交控專案小組，採分階段架設圍籬、加派義交、調整號誌等方式因應。

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長3.5公里 4地下車站4段潛盾隧道

CF670區段標全長三．五公里，沿線設四座地下車站（Y2A、Y3、Y4、Y5）及四段潛盾隧道；蔣萬安表示，CF670是雙北環狀線最後一塊拼圖，因面對材料缺工、物料上漲及施工環境不良等難題，發包過程不易；開工後，將面臨木柵路狹窄、緊鄰民房及地下管線複雜等考驗，除了對捷運工程團隊有信心，也要求各局處加強合作，把交通衝擊降到最低。

侯友宜指出，南環段於新北境內設有一座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊審慎規劃施工步驟並做好鄰房保護。南北環在新北境內已全數動工，朝二○三一年完工目標努力。

華興里長︰工程多影響商家 應補償

陳峙穎表示，南環線動工勢必為地方帶來交通衝擊，旁邊還有一處剛拆的海砂屋市場大樓及永建國小要重建，等同Y4站區域全被商家、市府的公共工程包圍，商家生計將受影響，希望市府提出補償方案，保障居民權益。

劉安德說，後續施作擋土壁工程，半年內將面臨施工範圍岩盤較淺、Y3站道路下方大型管線多、Y4站路幅狹小緊鄰民房、隧道有三處急轉彎並穿越景美，捷運局已有相關規劃；礙於木柵路一段路幅狹窄，已成立交控專案小組，採分階段架設圍籬、加派義交、調整號誌等方式，因應施工期的交通問題。

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