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    恆春兩仁醫辭世 獲總統府褒揚令

    恆春兩仁醫辭世獲總統府褒揚令，右二為陳雲址夫人。（記者蔡宗憲攝）

    恆春兩仁醫辭世獲總統府褒揚令，右二為陳雲址夫人。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫三十年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址，以及資深牙科名醫林立民，近期辭世令當地居民傷感，兩人奉獻後半生醫術在恆春半島，直到過世前都心心念念都地醫療不足的問題。除了屏縣府頒發褒揚令，出身當地的總統府秘書長潘孟安，也為兩位仁醫爭取總統府褒揚令，他強調「兩位醫師對偏鄉貢獻巨大。」

    「從年輕就看著陳雲址醫師對恆春半島的無私奉獻。」潘孟安指出，陳雲址不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民。得知他過世，立刻報告總統賴清德，希望能感謝陳醫師對偏鄉醫療的一生付出。

    陳雲址守護洋葱農工眼睛

    而曾任恆基董事長的牙科名醫林立民，同樣奉獻退休後的生涯在當地行醫，同樣牙醫資源匱乏的恆春半島，林立民也想盡辦法填補沒有牙醫值班的時段，希望服務到所有牙疼求助無門的患者。

    林立民填補牙醫資源不足

    恆基院長顏簡美珠說，兩位醫者以無私愛心與信仰之光，照亮恆春半島偏鄉角落，為地方醫療立下難以磨滅的典範，恆基將延續他們無私的愛，在恆春半島持續幫助有需要的人。

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