屏東風域祭開幕 追風定向尋寶掀熱潮

屏東風域祭昨在石門古戰場進行，追風定向尋寶掀熱潮獵人體驗。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/31 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「屏東風域祭」昨在石門古戰場旅遊資訊站進行，連兩天「自然風」活動串聯自然景觀與人文故事，最受矚目的「追風定向尋寶」吸引大批旅人參與，呈現全新旅遊玩法。這項結合地景、生態與文化的互動遊戲，讓參與者從古戰場遺跡出發，沿著石門山周邊探索獵人射箭、植物拓印等任務點，透過LINE群組線索展開一場寓教於樂的冒險。

考驗團隊合作 半島故事就在裡面

「追風定向尋寶」不僅考驗觀察力與團隊合作，更讓旅人深入認識半島的歷史與自然魅力。活動參與者驚嘆任務中揭露的牡丹社事件歷史，有人則對觸感體驗中的植物多樣性讚嘆。屏東縣政府交通旅遊處處長黃國維說，「定向尋寶把半島的故事藏進每個環節，旅人玩得開心，也帶走滿滿感動。」

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「屏東風域祭」分春季「自然風」、夏季「原風」、秋季「晚風」與冬季「海風」。首波「風之聲音樂會」，在地音樂家少妮瑤、Summer Hsu與原住民團體以鼻笛與海風低吟獻藝，為活動注入靈魂。接著夏季「原風」將於六月七日至八日在牡丹遊客中心登場，推出「半島吹原風藝術體驗打卡裝置」，融合在地元素，讓旅人與風共舞。

半島遍路朝聖行旅 深度探索歷史景點

此外，「半島遍路朝聖行旅」首發路線從石門山到旭海，帶領旅人深度探索歷史與景點，反應熱烈。「四季風域市集」則匯集美食與工藝，讓人品嚐屏東風味。黃國維強調，風域祭不只是觀光活動，更是永續旅遊的實踐，讓旅人與土地建立連結。「追風定向尋寶」與「朝聖行旅」報名可上「風域半島」官網。

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