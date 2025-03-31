玉片、獸牙 複刻3千年前古人刺青

史前館現代玉片、獸牙及鋼針複刻古人刺青過程，吸引有刺青的民眾圍觀。（記者劉人瑋攝）

2025/03/31 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕為了實驗以往發掘出三千多年歷史玉片是否可用於刺青，國立台灣史前文化博物館（史前館）與國立自然科學博物館（科博館）昨天以現代玉片、獸牙及鋼針複刻古人刺青過程。

考古學者屈慧麗博士在台中距今約三千六百年前的西大墩遺址首度發現帶梳齒玉片與其他玉飾品不同。史前館長蔡政良表示，台灣、太平洋與東南亞部分的南島族群具有紋身行為，因此推測史前人類可能以此用於刺青，唯台灣並無留下木乃伊，史前館才複刻玉片實驗刺青是否可行。

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史前館將所需玉片樣式交科博館選材並與工具製作師製作，其中包括風化發白的玉石，以及仍顯青綠潤澤的玉石，採單面開刃的帶梳齒玉片，如梳子般玉片但齒尖如小刀，藉由拍打將墨水「切」入表皮，但現代鋼針則是刺入肌膚。活動由排灣族刺文藝師 Cudjuy Patjidres（宋海華）、夏威夷刺文藝師Keone Nunes與工具製作師David Gucela輪流在自願者小腿簡單刺下圖騰。但依不同文藝師經驗、手法，各對器械感觸不同，但對受測者來說，同樣是被刺，只是用玉器、獸牙反而更不痛，最痛的還是用現代鋼針及電刺。

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