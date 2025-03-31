為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉片、獸牙 複刻3千年前古人刺青

    史前館現代玉片、獸牙及鋼針複刻古人刺青過程，吸引有刺青的民眾圍觀。（記者劉人瑋攝）

    史前館現代玉片、獸牙及鋼針複刻古人刺青過程，吸引有刺青的民眾圍觀。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕為了實驗以往發掘出三千多年歷史玉片是否可用於刺青，國立台灣史前文化博物館（史前館）與國立自然科學博物館（科博館）昨天以現代玉片、獸牙及鋼針複刻古人刺青過程。

    考古學者屈慧麗博士在台中距今約三千六百年前的西大墩遺址首度發現帶梳齒玉片與其他玉飾品不同。史前館長蔡政良表示，台灣、太平洋與東南亞部分的南島族群具有紋身行為，因此推測史前人類可能以此用於刺青，唯台灣並無留下木乃伊，史前館才複刻玉片實驗刺青是否可行。

    史前館將所需玉片樣式交科博館選材並與工具製作師製作，其中包括風化發白的玉石，以及仍顯青綠潤澤的玉石，採單面開刃的帶梳齒玉片，如梳子般玉片但齒尖如小刀，藉由拍打將墨水「切」入表皮，但現代鋼針則是刺入肌膚。活動由排灣族刺文藝師 Cudjuy Patjidres（宋海華）、夏威夷刺文藝師Keone Nunes與工具製作師David Gucela輪流在自願者小腿簡單刺下圖騰。但依不同文藝師經驗、手法，各對器械感觸不同，但對受測者來說，同樣是被刺，只是用玉器、獸牙反而更不痛，最痛的還是用現代鋼針及電刺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播