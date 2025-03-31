哆啦Ａ夢熱氣球 掀童年回憶

熱氣球嘉年華現場，哆啦Ａ夢家族也會到場。 （記者劉人瑋攝）

2025/03/31 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕「二○台灣國際熱氣球嘉年華」合作全新IP「哆啦Ａ夢」，昨晚在台東縣立體育場揭曉，七百架無人機升上夜空後，伴隨動畫經典旋律，排列成竹蜻蜓及哆啦Ａ夢圖樣，飛翔在台東市天空，全場一片瘋狂尖叫。

雖然目前球體仍在西班牙製作，但為了提早靠著這個瘋靡近半世紀的卡通人物吸引大批影迷前來，選在昨天提早宣佈。

請繼續往下閱讀...

昨現場許多父母帶著小孩前往活動現場，看到哆啦Ａ夢家族人物出現時，瘋狂程度不亞於小孩，有小朋友表示，實在很喜歡它，自己也常看劇場版電影，爸媽也會跟著看。

縣府表示，今年熱氣球活動從七二五月五日起到八月廿一日（週二為公休日），除了每天清晨及傍晚有展球、繫留飛體驗，並預計辦理八場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台五場主場次，將搭配七百架無人機進行聯合展演，除了哆啦Ａ夢IP之外，大家熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫也將在熱氣球×無人機的聯合展演中登場。

縣長饒慶鈴表示，不只是哆啦Ａ夢熱氣球，縣府還會與民宿、觀光、交通業者一同營造哆啦Ａ夢氛圍，甚至還會複刻「大雄的家」，到處都能看到與哆啦Ａ夢相關物品。

七百架無人機拼湊出哆啦Ａ夢裝著竹蜻蜓升空，頓時全場沸騰。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法