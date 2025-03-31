彰縣分類違規 12天3輛垃圾車遭退運

2025/03/31 05:30

混入廚餘與資源回收物 環保局記點處分

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣自去年七月一日起實施更嚴格的垃圾整車退運制度，針對溪州焚化爐的垃圾加強落地檢查。剛上路時，不少清潔車整車被退，讓清潔隊吃足苦頭，後來幾個月逐漸上手，退運情況明顯減少，沒想到，最近又有清潔車因稽查不合格被整車退運，尤其最近短短十二天內，就有三輛來自不同鄉鎮的垃圾車遭退運，主要違規原因是混入廚餘和資源回收物。

鹿港、埔心和芳苑 3清潔隊被查獲

為避免清潔隊誤以為垃圾源頭減量分類已改善就能鬆懈，環保局這回沒手軟，不但整車退運，還記點處分，並將違規單位列入重點加強檢查的黑名單，希望清潔隊持續確實執行破袋檢查。

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根據環保局統計，這次整車退運事件發生在三月十七日、廿一日與廿八日，鹿港、埔心和芳苑三地公所的清潔隊垃圾車，分別因一袋垃圾中廚餘占比超過三○％，或被查出夾雜廿七件資收物，導致整車無法進入爐坑，只能全車載回重新分類，每案都記八點處分。

環保局長江培根表示，推動破袋稽查後成效明顯，去年下半年彰化縣每日每人平均產生垃圾量僅○．四七六公斤，全年平均也只有○．五三公斤，均低於全國平均。全縣廿六鄉鎮中，田尾鄉表現最佳，每人每日垃圾量僅○．三二公斤，鹿港則以○．六五公斤吊車尾。

面對退運壓力，不少清潔隊員直呼吃不消。最近彰化市發生一起排骨店疑因廚餘與回收物分類問題，與清潔隊員在街頭起爭執，還登上新聞。有清潔隊員坦言，要一袋袋破袋檢查真的很難，有時居民亂丟，不容易發現，等到整車被退回來，只能自己重新分類，工作量大增。也有清潔隊以此為警惕。

彰化市清潔隊指出，去年曾被退運過，學到教訓後就特別謹慎，目前溪州焚化爐的檢查仍很嚴格，不是故意為難民眾，希望大家理解清潔隊的兩難，配合垃圾分類，一切依規定走。

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