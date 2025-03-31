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    環境部籲縮短學用落差 培育綠領人才

    環境部調查，大學生對自身科系職涯與氣候變遷的連結認知落差大，建議加強各專業與氣候變遷及就業市場的連結。圖為台大校園徵才博覽會。（資料照，記者方賓照攝）

    環境部調查，大學生對自身科系職涯與氣候變遷的連結認知落差大，建議加強各專業與氣候變遷及就業市場的連結。圖為台大校園徵才博覽會。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/03/31 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕淨零趨勢下，綠領人才需求上升。不過，環境部調查發現，大學生對自身科系職涯與氣候變遷的連結認知落差大，例如台灣急需綠色金融人才，財經學群學生卻有近三成認為所學專業與氣候變遷無關，縮短學用落差成為增加大學生投入綠領的關鍵。

    環境部「氣候變遷與淨零排放素養調查與推廣應用計畫」報告指出，不同學群的大學生對自身科系與氣候變遷的關聯認知落差大，例如「財經」學群學生有廿九．六％認為所學專業跟氣候變遷無關，與台灣急需綠色金融人才的現況較不相符；「醫藥衛生」學群學生也有廿七．八％認為主修專業跟氣候變遷無關，但公衛在提升民眾健康調適方面扮演重要角色；建議大專院校提升各專業連結氣候變遷，並加強各專業與氣候變遷及就業市場的連結。

    環境部氣候變遷署組長溫育勇表示，環境部已推出淨零綠領人才培育課程，盼促進大學生積極參與，並讓學生了解其專業如何與綠領趨勢有所連結。此外，氣候署也正在規劃建立氣候變遷素養互動平台，期望進一步提升全民的氣候變遷知識。

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