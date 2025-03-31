交部評估基本費率／高鐵北高單程票價 仍有230元調漲空間

高鐵北高單程票價有230元的調整空間。（資料照）

2025/03/31 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕交通部每年依據合約及最新物價評估高鐵基本費率，今年「政府核定基本費率標準」最晚明天公告，據了解將維持每人每公里四・五五一元，但高鐵去年「凍漲」，台北至高雄單程票價（北高票）仍存在二三○元的調漲空間，等於可從目前的一四九○元漲至一七二○元。高鐵公司指出，綜合考量各項因素進行整體評估後，會報請董事會討論決定。

交通部每年依據「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，於每年四月一日前檢討並公告政府核定的高鐵基本費率。若物價累積指數變動率達三％以上就可能調整，再由高鐵公司評估並自訂費率。

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去年交通部所核定的高鐵基本費率從每人每公里四・三一三元調高為四・五五一元，北高票存在二三○元的調漲空間，但當時高鐵公司未提出票價調整申請。

今年政府核定基本費率標準尚未公告，但預計維持每人每公里四・五五一元，即北高票價最高可從現行的一四九○元調漲到一七二○元。

不過，高鐵公司說明，基本費率與票價是否調整，會由經理部門依照合約相關規定，綜合考量營運成本，以及社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等進行評估後，報請董事會討論決定。

高鐵公司也提到，針對中長期營運資金規劃，持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況，以及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資調配，以支應營運活動與資本支出的資金需求。

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