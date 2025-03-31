探索星號首航 基隆港外籍客可望再創高

麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆港為母港，昨天首航基隆。（基隆市政府提供）

2025/03/31 05:30

〔記者林志怡、賴筱桐／綜合報導〕麗星郵輪重返台灣，旗下探索星號昨天在基隆港舉辦首航儀式。台灣港務公司指出，探索星號今年從三月廿八日至十月下旬預估在基隆港靠泊七十一航次（一四二艘次），基隆港外籍遊客數上看卅二．五萬人次，有望打破去年廿六．六萬人次的紀錄，再度創下歷史新高，有助於基隆港郵輪復甦。

預估在基隆港靠泊71航次

台灣港務公司總經理王錦榮指出，今年台灣港群國際郵輪預估有五五七艘次，旅客量將達一百萬人次，其中，麗星郵輪探索星號占約三成，期待麗星郵輪能增加部署台灣港群，讓中南部及東部民眾也能方便體驗郵輪行程。

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麗星主打舌尖上的郵輪

王錦榮說，麗星郵輪配合台灣民眾的喜好與需求，主打「舌尖上的郵輪」，航線規劃上也做出創新與突破，不只有春季賞櫻行程，更搭配今年大阪世博會熱潮，推出日本關西航程，善用其船速優勢，在六天五夜航程中，安排停靠日本九州、沖繩等三個港口，滿足旅客對岸上觀光的渴望，也有助於基隆港的郵輪航線多樣化。

此外，台灣港務公司指出，麗星郵輪未來逐步增加海外客源市場占比，屆時將有更多海外旅客搭機抵台並轉搭麗星郵輪出海，基隆港外籍旅客數一年上看卅二．五萬人次；公司也持續推動郵輪獎助方案，與業者共同努力，讓台灣在世界郵輪市場中占有一席之地。

基隆市長謝國樑指出，基隆港是郵輪亞洲航線上的重要樞紐，市府將透過出國行銷基隆文化觀光資源、港口費率優惠方案、合作辦理踩線團等方式，爭取更多國際郵輪停靠。

麗星郵輪昨於基隆港舉辦「探索星號」首航儀式。（基隆港務分公司提供）

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