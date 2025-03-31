指示藥納不納保 醫界、藥界看法分歧

指示藥不必醫師處方，民眾可直接在藥局購買。示意圖。（資料照，南投縣衛生局提供）

2025/03/31 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕針對指示藥退出健保議題，藥界認為明明跑一趟藥局就可買到，但現在健保給付，民眾反而要多花掛號費，健保還要支付醫師診察費，醫療成本太高，呼籲加速盤點退出健保；醫界則主張，有些經常性用藥若患者看完診又要跑藥局自費購買，花時間也花更多錢，應修法解套健保不給付指示藥規定。

藥界：加速盤點退出健保

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，指示藥納健保是違法給付，且造成的醫療支出不只是藥品費用，尚包含民眾到醫療院所支付的掛號費，以及健保支付的醫師診察費、藥師調劑費等，粗估光是一名患者的成本就超過七百元，但其實只要跑一趟藥局就可解決，以乾眼症購買一瓶人工淚液為例，百元有找。

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黃金舜認為，小兒、急救用指示藥，考量特殊性且用量不大，支持健保給付，但其他類別藥品應回歸法規退出健保，尤其現在健保財務吃緊，必須精算支出。健保上路卅年，給付指示藥從一千多項降至現在仍有七百多項，退場速度太慢，每次幾十項，實在不痛不癢，呼籲加速動作，且加強教育民眾正確就醫、用藥觀念。

醫界：修法給付 一趟搞定

醫師公會全聯會理事長周慶明則認為，表面上，指示藥退出健保可為政府省錢，實際上，民眾卻要花時間又花大錢。例如感冒到診所就醫付掛號費二百元，可接受醫師診斷且直接將三天份普拿疼及咳嗽、化痰、流鼻水藥與胃藥帶回家，不必另外花費，一趟搞定。

不過，若這些指示藥退出健保，周慶明指出，民眾就必須在看完病後，拿著處方箋到藥局買藥，一顆普拿疼自費上看十五元，萬一在偏鄉藥局少、每家藥又不齊全，變成要多跑幾家，可能至少三百、五百元才能買足，等於一年省了健保廿幾億元，民眾荷包卻要掏五十億元。

周慶明表示，考量民眾需求，建議修改「全民健康保險法」第五十一條指示藥不列入給付範圍的規定，解套指示藥由健保給付算違規的狀況，也更便民。

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