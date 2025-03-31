竹縣汰舊換購電動機車 最高補助17500元

2025/03/31 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為響應國家二○五○淨零排放目標，加速淘汰高污染老舊機車，新竹縣政府即日起受理「二○二五年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」，最高補助金額一萬七千五百元，鼓勵縣民汰舊換新，一起守護清新空氣，共同打造永續健康的生活環境。

縣長楊文科表示，縣府致力於打造科技與生態共融的永續城市，機車汰舊及低污染車輛補助計畫不僅能有效改善空氣品質，更能協助縣民降低經濟負擔，輕鬆擁有更環保、更先進的交通工具，讓減碳成為全民參與的綠色行動。

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環保局長蕭宏杰說明，凡淘汰老舊燃油機車或購買電動機車，皆可申請補助。根據補助辦法，若汰舊車輛為一到三期老舊燃油機車，並同時購置電動機車，最高補助一萬七千五百元。申請人須年滿十八歲以上國民，或登記於新竹縣的獨資、合夥及法人單位，車籍設於新竹縣，且需於二○二四年十二月卅一日前完成車籍遷入。

汰舊機車與新購電動機車皆需符合相關規範，並於二○二五年一月一日至二○二五年十二月卅一日內完成報廢、回收及購車流程。補助申請的最終截止日為二○二六年一月五日（以郵局戳章日期為準）。詳情洽詢：03-5519345轉5209，或瀏覽新竹縣政府環保局官網（ https://gov.tw/djK ）。

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