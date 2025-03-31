賞螢季快到了 新北推出50處秘境

每年4至6月是觀賞螢火蟲的最佳時節，新北市農業局推出最新「賞螢全攻略」。（農業局提供）

2025/03/31 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年四月至六月春夏交替之際是欣賞螢火蟲的最佳時節，新北市農業局精選五十處賞螢秘境，推出最新「賞螢全攻略」，包含瑞芳、坪林、貢寮、深坑、新店等十五個行政區，涵蓋山林步道、農場園區及社區綠地等，邀請民眾近距離觀賞螢火蟲的夢幻舞姿。

多處導覽 上農業局官網查詢

農業局長諶錫輝表示，市府輔導農友推行友善耕作，兼顧健康及生態保育，有助於營造適合螢火蟲棲息、繁衍的環境，除了自然步道與山林賞螢秘境，新北市多處農場與生態園區也規劃夜間生態導覽活動，「賞螢全攻略」可上農業局官網查詢。

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部分賞螢地點 免費自由參觀

農業局指出，部分賞螢地點為免費自由參觀，例如汐止新山夢湖步道、坪林九芎根親水公園、土城桐花公園、石門富貴角燈塔步道、新店和美山步道等，也有許多位於校園內，包括三峽插角國小、中園國小、有木國小、建安國小；石碇雲海國小、華梵大學；新店屈尺國小；雙溪上林國小、柑林國小等。

雙溪平林休閒農場 推套裝行程

此外，雙溪平林休閒農場堅持不過度開發、不使用農藥、除草劑及化學肥料，採用自然工法，在園區內設置水生植物區，有利於螢火蟲生存繁衍，每年四、五月有為數可觀的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等種類出現，今年四月七日至五月十日推出套裝行程，包含DIY、風味餐、導覽等，每人五五○元。

農業局提醒，螢火蟲喜歡溫暖、乾淨、無光害環境，螢火蟲季期間遊客應留意環境衛生，配合夜間燈火管制，謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，避免踩踏草地、泥地，選定地點即可關閉照明，定點觀賞「夜間精靈」飛舞。

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