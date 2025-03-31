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    新店至政大 新北捷運南環段開工

    新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）昨共同主持環狀線南環段CF670區段標工程開工動土典禮。（記者方賓照攝）

    新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）昨共同主持環狀線南環段CF670區段標工程開工動土典禮。（記者方賓照攝）

    2025/03/31 05:30

    CF670標有3.53公里 4座地下車站 將串聯新北環狀線及文湖線

    〔記者賴筱桐、劉詠韻／綜合報導〕雙北市府合作推動捷運環狀線南北環段，去年已全數決標，其中歷經六次流標的南環段CF670標（新店至政大段）昨天舉辦開工動土典禮，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安共同出席。侯友宜表示，南環段CF670標是連接雙北環狀線最重要的一塊拼圖，串接新北市新店區和台北市文山區，朝二○三一年完工目標努力，完善雙北共同生活圈。

    侯友宜、蔣萬安主持動土

    新北市捷運工程局長李政安指出，南環段CF670區段標路線從新北環狀線大坪林站延伸至新店榮工廠附近、寶元路設置一座Y5車站，穿越景美溪，沿木柵路二段銜接秀明路一段，至台北市文山區文山公園旁設Y2A站止，全長約三．五三公里，共設四座地下車站（Y2A、Y3、Y4、Y5），包含四段全長三一一四公尺的潛盾隧道。

    侯友宜強調，南環段二○三一年完工後，將串聯已通車的新北環狀線及文湖線，可轉乘文湖線動物園站，形成三環六線中的第一環，未來還能串聯東環段前往內湖，市民可從新店「一車到底」直達內湖，不必再繞一大圈路。

    蔣萬安表示，南環段CF670是雙北環狀線最後一塊拼圖，因面臨材料缺工、物料上漲及施工環境不良的難題，發包過程不易，已叮囑市府加強合作，多傾聽民意，把交通衝擊降到最低。

    潛盾隧道路線 需穿越民宅下方

    侯友宜提及，南環段在新北境內設有一座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊審慎規劃，做好鄰房保護，避免施工過程造成損鄰事件發生；南環段在新北市境內工程由台北市捷運局統籌推動，為了讓工程如期如質完工，新北市政府負責都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫等作業。

    李政安說明，南北環段在新北境內共有四個區段標，除了昨天開工的南環段CF670標（新店政大段）外，北環段還有CF680A（五股蘆洲段）、CF680B（蘆洲三重段）及CF680C（北機廠），環狀線南北環段在新北境內已全數動工。

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