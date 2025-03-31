花蓮得吉利部落遊行 抗議設混凝土廠

一家預拌混凝土廠計畫在秀林鄉崇德村得吉利部落內設新廠，引發族人強烈不滿，昨舉行抗議遊行。（記者王錦義攝）

2025/03/31 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府輔導一處預拌混凝土廠遷移到秀林鄉崇德村得吉利部落內，引發當地族人的不滿，昨天舉辦遊行抗議，強調部落內的道路狹小，預拌混凝土車頻繁穿梭會影響交通安全，且預拌混凝土廠的規劃位置緊臨台鐵軌道，也可能影響台鐵安全；法界人士指出，依照《原住民基本法》，業者在部落傳統領域開發要先獲得部落會議同意，否則就是違法。

對此，縣府觀光處回應說，已要求業者充分說明對地方環境、交通及居民生活的影響評估，將視情況舉辦說明會，邀請部落代表參與，化解疑慮並促進地方和諧發展；縣府說，業者新廠房仍在施工，尚未取得使用執照，會嚴格監督後續程序，確保符合法規與環境標準。

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這家預拌混凝土業者二年前在縣府輔導下遷廠，計畫在崇德村得吉利部落內設置新的預拌混凝土廠，位於海邊且鄰近台鐵軌道，加上沿線道路僅五至六公尺寬，部落居民憂心預拌混凝土車頻繁進出將影響交通安全及製造噪音，粉塵、廢水等排放也會污染環境。

得吉利部落會議副主席Lowbing Miyu批評說，業者設廠之前，部落內無人知道，部落會議多次向有關單位陳情、表達反對立場，基於《原住民基本法》與「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」，業者設廠前應與部落溝通、達成協議，而不是做了才講。

原住民族法律服務中心專職律師林韋翰說，依照《原基法》第二十一條，業者在部落傳統領域開發前要先跟部落做好溝通，獲得部落同意後才能開發，否則就不能進入傳統領域開發，秀林鄉公所前年依照部落會議的決議，不發給業者通行證，因此業者的工程車在部落內通行都是違法行為。

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