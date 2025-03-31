太魯閣號0402事故4週年》花蓮站前3座隧道 點亮紀念之光追思

太魯閣號事故今年滿4週年，特別在3座隧道設計紀念光線。（家屬委任律師陳孟秀提供）

2025/03/31 05:30

〔記者王錦義、林志怡／綜合報導〕發生於四年前的○四○二台鐵四○八車次太魯閣號事故，釀成四十九人不幸罹難、三○九人輕重傷，是台鐵近六十年最嚴重的意外事故，台鐵公司今年在花蓮的三座隧道設計「紀念之光」，四月二日上午九點二十八分於列車通過時，「紀念之光」將照耀黑暗的隧道，象徵罹難者與家屬之間的愛，永恆存在，紀念活動將持續七天。

罹難者家屬的委任律師陳孟秀受訪說，家屬往年到事故地點憑弔，追思逝去的親友，今年以 「紀念之光」把心中對親人的思念化為光源，「紀念之光」由專業人員設計，參考美國九一一事件後以二道光束的方式，也參考日本JR西紀念二○○五年福知線事故的形式，當列車於四月二日上午九點二十八分行經花蓮站前的三個隧道時，透過「紀念之光」來追思、祈福。

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「紀念之光」分別是在和仁隧道傳達「提醒不能忘記」，以琥珀光象徵九個小時，以白光象徵二十八個分鐘，配合火車的高速移動，光點帶出時間感的流逝，象徵事故發生的時間「九點二十八分」。

清水隧道的燈光象徵「永恆的愛與思念」，以連續不斷的白色線型光，象徵時光靜止的永恆瞬間，紀念逝者也撫慰家屬；崇德隧道內傳達「願時光倒流，憾事不再發生」，將九點二十八分以倒序的方式，二十八組白光與九組琥珀光，希望時光倒流、事故不曾發生。

台鐵關懷小組表示，四月二日起，會等列車車頭過了才點亮，不會影響司機員視線，也製作卡片置放於北迴線各列車座位的網袋內讓乘客了解；此外，台鐵公司預計四月二日晚上七點於台北車站一樓大廳，舉辦太魯閣事故四週年紀念音樂會。

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