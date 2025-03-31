自由日日Shoot》0403強震將屆週年 11億賑災善款 花縣府竟還剩4.2億

花蓮○四○三地震將屆滿一周年，市區仍有很多紅、黃單受損建物還在等待修復跟拆除，時空彷彿停留在去年地震當下。（記者王錦義攝）

2025/03/31 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三強震將屆滿一週年，花蓮縣政府開設「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，約有十一．一八億元善款，但花蓮縣議員楊華美質疑善款委員會開會次數少，導致善款運用消極，目前專戶還剩四．二億元，有違捐款人初衷。

民代質疑縣府運用消極 有違捐款人初衷

楊華美說，善款委員會在去年四月發生強震當月開過兩次臨時會，之後再於去年九月開大會決定善款用途；換言之，扣掉四月強震緊急狀況，一年來只開了一次會，根本無法及時回應災民需求，她質詢後，三月廿四日才又開了一次會議。

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社會處：相關提案少 善款會開會也較少

社會處長陳加富回應，○四○三善款比較少，相關提案比較少，因此開會也比較少，三月廿四日的會議決定正辦理弱層補強工程設計與規劃的三百萬元先行預撥，危險建物拆除修繕補助申請期限，也延長至二○二七年三月卅一日。

根據縣府「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」用途及使用簡報指出，二○一八年○二○六花蓮強震募得廿七．四億元，至二○二二年結餘約二．九億元，去年○四○三震災募款約七．九億元，加上二○二二年○九一八池上震災捐款約兩千萬元、去年康芮颱風捐款近五百萬元，專戶合計約十一．一八億元。

這些來自全國民眾的善款，希望幫助花蓮人恢復家園。但截至本月份，扣除搶修及重大公共建設修復、住宅災損救助、危建拆除補助等十一項，共支出四．二四億元，再扣除池上強震支出二．七億元，目前專戶還剩四．二億元。

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