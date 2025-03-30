青年百億海外圓夢助千人 每案最高200萬

由教育部舉辦的青年政策白皮書「教長與公民對話」活動，昨日在北教大盛大展開，行政院政務委員史哲及教育部長鄭英耀等人到場致詞並同與會者合影留念。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/30 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕昨天是三二九青年節，總統賴清德推動「青年百億海外圓夢計畫」，教育部長鄭英耀表示，第一階段申請截止，十五歲至卅五歲青年共有四四三七人次報名，勇敢爭取海外圓夢機會，預計協助約千名青年圓夢。

青年基本法草案 18版本

政府推動「青年基本法草案」，目前有包括立法委員范雲等十八個版本交付審查、日前已排審。媒體昨日詢問是否會擔心國民黨、民眾黨立委卡關審查？鄭英耀說，相信不同黨派都會支持年輕人；教育部版本草案也邀年輕人一起討論，盼立院這個會期三讀通過。

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青年百億海外圓夢計畫的夢工場組預計提供二百個名額，每案最高可補助二百萬元；海外翱翔組預計提供逾六百個名額。今年還設定旗艦計畫為環境永續，亦提供出國機會，呼應政府淨零碳排目標。

鄭英耀昨在青年政策白皮書「教長與公民對話」活動表示，從生活、學習、工作到成立家庭、小孩教養等，政府全面給予青年支持，讓年輕人對這塊土地和自己權益都充滿熱情。

行政院政務委員史哲亦出席，強調總統賴清德對青年的看重，政院推動各種相關政策支持青年。

國科會人文社會科學研究中心博士後研究員林凱衡簡報指出，現在需要更複雜且全面的政策來支持青年，包括心理健康支持、安居與成家、就業與創業、公共參與等，因此有必要訂定專法。

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