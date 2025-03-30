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    首頁　>　生活

    健保給付不同工同酬 總統憂醫師招不到人

    總統賴清德（中）昨日出席健保30活動，並與衛福部長邱泰源（左一）、早產兒家長教練高志綱（左三）、首批接受細胞治療的吳嘉源（左二）、住在台灣22年的越南新住民范瑞薔薇（右二）及70歲衝浪阿公張文忠（右三）等健保受惠者，一同慶祝健保30年。（記者劉信德攝）

    總統賴清德（中）昨日出席健保30活動，並與衛福部長邱泰源（左一）、早產兒家長教練高志綱（左三）、首批接受細胞治療的吳嘉源（左二）、住在台灣22年的越南新住民范瑞薔薇（右二）及70歲衝浪阿公張文忠（右三）等健保受惠者，一同慶祝健保30年。（記者劉信德攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保邁入卅週年，總統賴清德昨天出席「健保30愛相聚、健康台灣更有力」慶祝暨健走活動，除了肯定健保制度促進健康平權，也拋出健保給付「不同工同酬」的結構性問題，若不改革，未來恐「醫師會招不到人」。衛福部則推動地域或科別加給，也研擬診察費差別給付，改善現況。

    結構問題 賴：辛苦科別面臨困境

    賴清德提到，今年牙醫系分數已高於醫學系，醫師人力出現警訊，內科、外科、婦產科、小兒科、感染科也都遇到招人困境，這是結構性問題，應該思考是否「不同工，也要不同酬」，現在是不同工同酬、論件計酬，做不同的工作卻領一樣的報酬，自然讓辛苦的科別越來越少人投入。

    賴清德強調，健保制度卅年來深受國人肯定，國際間也高度評價，台灣的公共衛生與醫療服務經常被列為全球前段班，顯示大家共同努力已有豐碩成果。但制度實施至今也累積不少問題，必須集思廣益、提出具體行動，「否則健保六十年時，要用什麼成績向社會報告？」

    對於總統拋出健保改革議題，衛福部長邱泰源表示，「不同工不同酬」已是醫界與健保體系的共識，目前針對急重症、偏鄉醫療等較為辛勞的領域進行給付加成，今年健保總額成長率加上公務預算整體增加超過七百億元，為推動結構改革提供更多空間。

    健保署長石崇良補充，「不同工不同酬」可從兩個層面來看。第一是地域差異，如離島地區目前已加成卅％，偏鄉也設有點值保障與補助。第二是科別與工作負荷，有些科別比較辛苦，或是病人數受到少子女化而減少，如小兒科陸續提高加成，其他的急重症科別近期也調高支付，強化誘因。

    石崇良指出，部分報酬確實無法反映醫師實際付出，像是門診診察費，不論病情複雜與否，給付金額都相同，是典型的「不同工同酬」，目前健保署正研擬將診察費分級為「一般診察」與「複雜診察」，以差別給付改善現況；另手術項目方面，未來也會視財務狀況持續檢討調整。

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