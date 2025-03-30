越界捕撈 氰化物毒魚片甲不留 中國漁船入侵東沙毀生態

許多中國漁船在東沙環礁附近海域徘徊，多會趁夜間再由較小的漁舟越界捕撈。（鄭明修提供）

2025/03/30 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國不肖漁民近年頻越界到東沙環礁撈捕，屢次率領潛水員赴該區域移除珊瑚殺手棘冠海星的海洋學者鄭明修指出，中國漁民不僅越界撈捕，還用「氰化物」在夜間毒魚，後果是該片海域生態、海洋資源都遭滅絕，這些魚流入餐桌亦恐危害健康。

水產銀行 面臨嚴重威脅

東沙環礁是我國首座海洋國家公園，有豐富生態，我國漁民不可捕撈。中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修說，東沙環礁位在南海北方，是可以不斷衍生許多漁業資源的重要水產銀行，現卻面臨中國非法漁船的嚴重威脅。

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鄭明修表示，去年曾在東沙島看到非法入侵東沙環礁的中國漁民，利用夜間魚類都在礁洞休息時，拿氰化物毒害後撈捕。「這些中國非法漁船多來自廣東，推測被毒害後的魚類可能是送往廣東部分城市或香港販售。」

中國海警明目張膽護航

鄭明修指出，當地民眾吃了這些攝入氰化物的魚類後，隨毒素累積，恐有高度罹患肝病、肝癌的風險，而被施以氫化物的海域，則是多年後都不見魚群聚集，「片甲不留！」他說，我國海巡積極執法，但防不勝防，這些非法毒魚的中國漁民甚至有中國海警船保駕護航，會先用較大噸位的漁船駛到東沙環礁外圍，再用較小的漁舟毒魚濫捕。

為遏止中國漁民非法濫捕行為，海巡經常得夜間執法驅離。鄭明修表示，海巡曾於二○一六年查緝到中國漁船「瓊瓊海漁○五○五五號」在東沙環礁海域採捕高達一萬五千公斤的珊瑚、六顆大法螺、已宰殺準備要下鍋烹煮的綠蠵龜，還有硨磲貝等。

環礁天使大法螺 被撈光

鄭明修指出，東沙環礁當地幾乎沒有居民，又沒有污染，過去外海珊瑚覆蓋率約六到八成，近年當地珊瑚卻面臨棘冠海星大爆發的危機；他痛心表示，大法螺是棘冠海星的天敵，從單艘漁船就濫撈六顆大法螺的情況，可知為何該海域現已難見大法螺，還有為什麼棘冠海星會大爆發。鄭明修直言，非法撈捕的中國漁船就是造成生態浩劫的元凶，中國海警船掩護非法破壞生態更不應該。

遏止中國船 印尼直接擊沉

鄭明修說，印尼當地漁船遏止中國漁民的方法是直接擊沉漁船，我國近年扣押中國漁船也產生效果，但重點在中國海警船不可再掩護該國非法漁民。

中國在東沙環礁海域濫捕大法螺，一艘漁船就發現6顆。（海巡署提供）

中國非法漁船用氰化物毒魚，捕獲的魚類多為珊瑚礁魚種，如鸚哥魚、石頭魚等。（海巡署提供）

中國非法漁船用氰化物在東沙環礁毒魚，這些氰化物都會故意裝在清潔劑瓶罐中魚目混珠。（東沙環礁國家公園管理處提供）

中國漁船連東沙環礁的珊瑚都不放過。（海巡署提供）

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