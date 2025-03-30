基隆拚郵輪商機 探索星號今首航

2025/03/30 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港國際郵輪逐漸復甦，去年郵輪三三一艘次、旅客七十八．七萬人次。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，今天首航基隆。此外，基隆港近日爭取到飛鳥郵輪、三井郵輪掛靠基隆港，全力拚郵輪商機。

飛鳥、三井郵輪 年底掛靠基隆港

基隆港務分公司表示，今年國際郵輪預報四七二艘次，郵輪旅客預計可達八十六萬人次，較去年成長約九．五％，港務公司優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊。

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為提高外籍郵輪旅客人均消費，港務公司今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數的卅％，每位旅客可減免一百元旅客服務費。

麗星郵輪旗下「探索星號」，將以基隆為母港，今天首航，近八個月的航程，每週往返日本及韓國，共計十三種行程。此外，日本飛鳥郵輪的飛鳥二號今年底的日本新年假期航程增加掛靠基隆港，明年上半年再開二航次造訪基隆港。七月將新下水的飛鳥三號，將是日籍郵輪中最大噸位郵輪，也有機會造訪基隆港。三井郵輪旗下日本丸號今年年底也預報在基隆港停泊跨年，海洋富士號今年下半年預報五航次、明年上半年預報二航次掛靠基隆港。

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