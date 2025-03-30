北捷中山站封街試辦徒步區 通知慢惹怨

台北市中山商圈南京西路23巷、25巷及周邊部分巷弄，29日下午試辦行人徒步區，現場仍有汽車進出。（記者林承鴻攝）

2025/03/30 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市中山商圈南京西路廿三巷、廿五巷及周邊部分巷弄昨下午二點至四點半首度封街，管制車輛進出作為行人徒步區，現場人潮眾多，行人多稱讚行人徒步區較安全，不過仍偶有汽機車進出；當地居民則大表不滿，指台北捷運公司不顧地方反彈，發了一張沒有署名的單子就要封街，配套措施也沒做好。

從日本東京來台旅遊的Mana小姐覺得有行人徒步區很安全，她說這幾天在台北街頭曾經碰到汽車從旁呼嘯而過，覺得有點害怕，昨試辦就跟銀座的步行者天國一樣，安全又方便。經常到中山商圈逛街的蔡小姐覺得有行人徒步區還不錯，她說在中山商圈平時常要躲車，得時時注意車輛動態，有些車子會禮讓行人，有些不會。

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住在當地五十多年的張小姐批評，住家正面、側邊都被封，要騎機車只能一直牽車到巷子口才能騎，批評北捷只顧自己活動攤位。她認為當地沒有做徒步區的必要，已經有線形公園，應該確實派人宣導人車分離，請行人走上面。她說，更奇怪的是，北捷事前沒有徵詢居民同意，也沒有派人來告知，就突然丟一張單子到信箱說要封街，沒有註記是什麼單位辦的，究竟是官方還是私人的都搞不清楚。

北捷︰公告太晚 檢討改進

北捷經營企劃處處長胡正倫表示，此次試辦行人徒步區希望提供以人為本、開放街區的優質環境，考慮居民權益，多次調整交管範圍並縮短交管時段，昨雖封街但仍會放行居民和商家車輛，對於里民反映這次活動公告時間太晚，將會檢討改進。

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