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    結合賞花 六龜山城拉力賽4/12登場

    每年3月至4月間，六龜的花旗木沿著台27甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」。（六龜區公所提供）

    每年3月至4月間，六龜的花旗木沿著台27甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」。（六龜區公所提供）

    2025/03/30 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年三月至四月間，六龜的花旗木沿著台廿七甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」，層層疊疊的花海在陽光下閃耀，吸引無數遊客前來朝聖。六龜區公所特別在四月十二、十三日策劃六龜春日雙饗宴，結合花旗木賞花季與六龜山城拉力賽，讓遊客在享受春日美景的同時，也能感受賽車的速度與激情。

    六龜區長陳昱如表示，六龜不僅擁有令人驚艷的自然景觀，還有豐富的文化底蘊與活動，無論是春天滿山遍野的花旗木，或是蜿蜒的山路、壯麗的峽谷景觀，都是最吸引人的地方；今年特別推出六龜觀光藝文季春季號，策劃「六龜春日雙饗宴」，透過結合賞花與賽車，讓更多遊客親身來體驗六龜的多元魅力。

    陳昱如說，六龜不僅有花旗木的浪漫美景，四月十二、十三日更將迎來首屆「六龜山城拉力賽」，這場結合超跑競技、音樂派對、美食市集的盛會，將在花旗木盛開的六龜山城震撼登場。此次賽事地點為六龜土壠灣休閒綠地，路線全長六．八公里，預計將有八十名賽車手將在蜿蜒的山路上展開極限對決。

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