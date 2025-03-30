大林蒲遷村 市府爭取加速協議價購

大林蒲遷村案進入環評、都計變更等程序，地方居民期盼加快遷村腳步。（高市府提供）

2025/03/30 05:30

展開都計變更、環評 經濟部評估年底可望啟動登記

〔記者王榮祥／高雄報導〕大林蒲遷村邁入都市計畫變更程序，經濟部也展開環評作業，但地方仍感覺拖太久；立委賴瑞隆表示經濟部評估今年底可望啟動登記，市長陳其邁建議中央同步辦理協議價購。

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居民建議 遷村與開發脫鉤

大林蒲遷村經費初估逾八百億元，影響人數近兩萬人，堪稱史上最大、難度最高遷村案，該案自二○一九年前行政院長蘇貞昌核定後，中央與地方持續推進，經濟部今年三月將二階環評範疇界定資料函送環境部，高市府近期更啟動都市計畫變更程序。

儘管如此，大林蒲多數鄉親仍覺得拖太久，頻頻透過民代訴求加快遷村腳步，並建議遷村與開發要脫鉤；曾麗燕、鄭光峰、蔡武宏、黃彥毓等市議員，都在議會質詢中反映地方焦慮。

陳其邁︰簽約後3年內可遷

陳其邁說明，大林蒲遷村與開發一定分開辦理，必須先遷村、才會有後續開發案，居民權益絕對優先；而遷村案目前進入環評、都計變更等程序，他會爭取中央在環評與都計變更期間，同步辦理協議價購，縮短整個流程，若完成協議價購，預估簽約後約三年內可遷。

陳其邁允諾，會請副市長林欽榮召集相關單位組專案小組，把所有程序對齊，設法平行作業、加快整體行政作業速度；另針對大林蒲臨時性修復工程（災損、老舊等），會請工務局儘量放寬標準。

賴瑞隆要求經部加速行政程序

賴瑞隆日前在立法院經濟委員會質詢時，也曾要求經濟部加速大林蒲遷村相關行政程序，並設法在今年底以前啟動大林蒲遷村登記；他轉述經濟部長郭智輝答詢，表示今年底登記「應該可以」。

市府自去年二月起，針對遷村範圍內、房地所有權人辦理遷村方案選擇調查，以一對一方式說明遷村補償內容與程序，調查所有權人對各種方案選擇意向，截至去年十二月底，繳回意願書中高達九十四％同意遷村，也已獲八成房地所有權人支持目前遷村做法。

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