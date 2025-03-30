為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大林蒲遷村 市府爭取加速協議價購

    大林蒲遷村案進入環評、都計變更等程序，地方居民期盼加快遷村腳步。（高市府提供）

    大林蒲遷村案進入環評、都計變更等程序，地方居民期盼加快遷村腳步。（高市府提供）

    2025/03/30 05:30

    展開都計變更、環評 經濟部評估年底可望啟動登記

    〔記者王榮祥／高雄報導〕大林蒲遷村邁入都市計畫變更程序，經濟部也展開環評作業，但地方仍感覺拖太久；立委賴瑞隆表示經濟部評估今年底可望啟動登記，市長陳其邁建議中央同步辦理協議價購。

    居民建議 遷村與開發脫鉤

    大林蒲遷村經費初估逾八百億元，影響人數近兩萬人，堪稱史上最大、難度最高遷村案，該案自二○一九年前行政院長蘇貞昌核定後，中央與地方持續推進，經濟部今年三月將二階環評範疇界定資料函送環境部，高市府近期更啟動都市計畫變更程序。

    儘管如此，大林蒲多數鄉親仍覺得拖太久，頻頻透過民代訴求加快遷村腳步，並建議遷村與開發要脫鉤；曾麗燕、鄭光峰、蔡武宏、黃彥毓等市議員，都在議會質詢中反映地方焦慮。

    陳其邁︰簽約後3年內可遷

    陳其邁說明，大林蒲遷村與開發一定分開辦理，必須先遷村、才會有後續開發案，居民權益絕對優先；而遷村案目前進入環評、都計變更等程序，他會爭取中央在環評與都計變更期間，同步辦理協議價購，縮短整個流程，若完成協議價購，預估簽約後約三年內可遷。

    陳其邁允諾，會請副市長林欽榮召集相關單位組專案小組，把所有程序對齊，設法平行作業、加快整體行政作業速度；另針對大林蒲臨時性修復工程（災損、老舊等），會請工務局儘量放寬標準。

    賴瑞隆要求經部加速行政程序

    賴瑞隆日前在立法院經濟委員會質詢時，也曾要求經濟部加速大林蒲遷村相關行政程序，並設法在今年底以前啟動大林蒲遷村登記；他轉述經濟部長郭智輝答詢，表示今年底登記「應該可以」。

    市府自去年二月起，針對遷村範圍內、房地所有權人辦理遷村方案選擇調查，以一對一方式說明遷村補償內容與程序，調查所有權人對各種方案選擇意向，截至去年十二月底，繳回意願書中高達九十四％同意遷村，也已獲八成房地所有權人支持目前遷村做法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播