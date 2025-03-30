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    屏東大武山成年禮 43人負重挑戰

    大武山成年禮隊伍在泰武鄉大武山之門舉辦敬山儀式。（屏東縣政府提供）

    大武山成年禮隊伍在泰武鄉大武山之門舉辦敬山儀式。（屏東縣政府提供）

    2025/03/30 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府主辦的第二十八屆大武山成年禮，在全國青年學子熱烈期盼中登場，歷經兩次訓練所甄選出的四十三名學員，昨起展開三天兩夜的挑戰行程，將登上海拔約三千公尺的大武祠，接受山神祝福，完成成年禮儀式。

    三天兩夜行程 登上3千公尺大武祠

    有「最硬斗成年禮」之稱的大武山成年禮，每年吸引來自各縣市年滿十八歲的青年學子挑戰自我，今年主題為「南島伏脈 溯源千里」，學員們昨天重裝循北大武山登山步道前往檜谷山莊，今天登上稜線，在大武祠舉行成年禮儀式，完成後返回檜谷山莊，明天下山返程。

    屏縣府表示，行前訓練時，學員們透過講師介紹南島語族文化、部落遷移、隘寮溪沿岸環境教育，並親身力行投入淨山行動，體認環境保護的理念，在男學員至少揹負十八公斤，女學員十五公斤的重裝訓練下，學員們通過層層考驗，過程中更加體會團隊合作的重要性。

    此次大武山成年禮上山全員共分六小隊，幹部和學員人數採一比一比例配置，並設有醫療組和安全救護組隨隊照應，每小隊派駐一員特搜隨行，提供緊急醫療及救助，以確保全員安全下山。

    成年禮隊伍昨早在縣府大門集合開拔，接著前往泰武鄉，於大武山之門前舉行敬山儀式後入山，展開一連三天的成年禮活動，預定三十一日下午返回縣府領取結業證書。

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