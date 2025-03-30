老街新活力 潮州「春潮集」創生市集開幕

「來自大武山的禮物」亮相，共創藝術令人驚艷。（記者陳彥廷攝）

2025/03/30 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣好基金會舉辦的「春潮集」創生市集，昨天在藝術統籌林舜龍製作的「春神來了」主題意象前正式揭幕，讓潮州鎮建基老街從一點綠到綠意盎然，基金會董事長柯文昌說，看著故鄉老街出現不一樣的風貌，充滿活力，令他非常感動。

700人共創木雕板畫 驚艷亮相

今年的「春潮集」活動特別邀請在地國中小學子及居民共七百人，由日本藝術家鞍掛純一指導木雕板畫，共創「來自大武山的禮物」，昨天亮相驚艷全場，加上已在建基老街上空張掛、以屏東花果為主題的「天空紗繪」，從地方信仰中心三山國王廟前一路封街到南進路改為徒步區，吸引來自各地的遊客匯集，悠閒倘佯在鬧區中的秘境。

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三山國王廟封街到南進路

柯文昌說，地方創生一定是要有外部的刺激與在地的驅動力，才能持續推動，今年邁入第四年的春潮集，與鄉親共創藝術，探索潮州的色彩與美學，凝聚地方共識，春潮集就像潮州花果，從土地裡長出來，由鄉親們一起灌溉滋養長大的節慶，展現潮州鎮的多元、融合與包容，讓年輕人願意留鄉居住、創業。

38位各行各業職人來趕集

台灣好基金會今年邀請三十八位大潮州地區專注於各行各業的職人，帶著綠色永續理念來「潮市」趕集，東吳大學社會系、實踐大學工業設計系的同學們與十六家「潮店」一起重塑品牌，並舉辦「潮街行」特展，希望大家以新的角度欣賞潮州鎮。

藝術統籌林舜龍製作的主題意象「春神來了」。 （記者陳彥廷攝）

潮州「春潮集」創生市集昨天開幕，吸引眾多遊客來逛攤位、看藝術。（記者陳彥廷攝）

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