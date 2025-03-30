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    新北寵物AI大健走 宣傳智慧照護

    淡水金色水岸昨天舉辦「寵物AI大健走—新北認養萬金禮」活動。 （記者羅國嘉攝）

    淡水金色水岸昨天舉辦「寵物AI大健走—新北認養萬金禮」活動。 （記者羅國嘉攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處昨日在淡水金色水岸舉辦「寵物AI大健走—新北認養萬金禮」，市長侯友宜與金曲歌后潘越雲共同出席活動，宣傳新北市「智慧寵物照護存摺」，透過AI技術與智慧裝置，提供毛寶貝更精準、高效的健康照護，鼓勵民眾響應毛寶貝認養活動，可獲得「認養萬金禮」。

    推出認養萬金禮包

    侯友宜表示，新北市家犬、家貓登記數超過卅二萬隻，民眾對寵物健康照護的需求也日益提升，市府積極與智慧產業合作，推動寵物健康服務，期望成為全台寵物健康的模範城市。

    此外，市府推出「認養萬金禮包」，內含健康數據管理、疫苗接種、疾病預防、絕育補助等多項福利，並提供犬貓往生屍體免費火化及樹葬服務，讓飼主在毛寶貝的生命各階段都能獲得完善照護。

    農業局長諶錫輝指出，市府與產業合作開發「寵物智能項圈」，可即時監測寵物的心率、活動量等健康數據，同步上傳雲端，建立智慧寵物照護存摺，類似人類的健康存摺，能協助飼主追蹤寵物健康狀況，並提供獸醫即時診斷依據，提高寵物醫療照護效率。

    新北動保處長楊淑方說，市府積極推動寵物友善政策，與動物醫院、寵物美容等通路串聯的優惠方案，鼓勵民眾以領養代替購買，並強調「認養不棄養」的重要性。

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