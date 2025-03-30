北北桃兒童 免費搭乘機捷2個月

2025/03/30 05:30

持新北兒童卡4/3至4/6搭安坑輕軌、淡海輕軌、捷運環狀線也免費

〔記者周敏鴻、黃子暘、翁聿煌／綜合報導〕桃園大眾捷運股份有限公司迎接兒童節、母親節，從四月一日到五月卅一日推出「ㄇㄚ˙ㄇㄚ帶我搭機捷」優惠活動，北北桃的兒童持指定票證可免費搭乘桃園機場捷運，暢遊全線。新北市也有多項優惠措施，包括持新北兒童卡於四月三日至四月六日可免費搭乘新北捷運所屬路線（安坑輕軌、淡海輕軌、環狀線）、國民運動中心及多家觀光工廠提供兒童優惠活動。

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桃園捷運除了提供北北桃兒童免費搭機場捷運外，家長們也有優惠，包括持TPASS定期票、桃園市核發八百點敬老卡、愛心卡任意搭乘機捷；雙北市的長者與身心障礙者持四百八十點敬老卡、愛心卡，同樣可享搭機捷優惠，包括原有五折優惠外，還能扣抵點數最高達卅點。

觀光工廠 限時優惠

連假期間，親子走訪新北市多家觀光工廠也提供兒童節限時優惠，包括「新旺集瓷（許新旺陶瓷紀念博物館）」提供連假限定優惠七九九元「彩繪陶體驗課程」；「琉傳天下琉星花園」噴砂馬克杯DIY體驗兒童節限定九折優惠；「維格餅家鳳梨酥夢工場」十二歲以下兒童報名鳳梨酥DIY享免門票優惠。

此外，板橋區的四三五藝文特區「藝啟童樂」系列活動「童樂FUN電影」可免費看電影，採自由入座，四月三日播放「角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠」，四月四日播放「魔髮精靈：樂團在一起」。新北市客家文化園區於四月一日至四月六日推出深度文化之旅及兒童節慶祝系列活動。

新北市某百貨公司響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈一百張追風奇幻島親子樂園門票，邀請新北市「小衛星」百位兒少及家長昨免費暢玩，提前歡度兒童節。

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